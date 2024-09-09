Дружба России и Китая украсила открытие филармонического сезона во Владивостоке

Posted 9 сентября, 00:35
Published 9 сентября, 00:35
Modified 9 сентября, 00:37
Updated 9 сентября, 00:37
Концерт дружбы «Россия-Китай» (6+) прошёл в рамках ВЭФ-2024. В нём приняли участие музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра и Северного симфонического оркестра Шэньянской консерватории, а также солисты Приморской краевой филармонии и китайские исполнители. За дирижерским пультом — Вячеслав Губанов, художественный руководитель и главный дирижёр ТСО.
— От имени губернатора Приморского края Олега Кожемяко поздравляю нас всех с важным событием в культурной жизни наших великих стран — концертом дружбы, — сказала перед началом мероприятия заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова. Она также вручила приветственный адрес от имени главы региона коллективу Шэньянской консерватории.
«Мы в Приморье рады, что концерт станет успешным продолжением культурного диалога между провиницей Лаонин и нашим краем, будет способствовать укреплению культурных и гуманитарных связей между нашими регионами и поможет созданию единого культурного пространства между Россией и Китаем», — говорится в адресе.
Проектор Шэньянской консерватории Ван Шо в ответном слове отметила: «Этот концерт — историческое событие. Музыка объединяет людей, а наш концерт — не просто праздник, а духовный диалог двух стран».
Программа концерта состояла — в первом отделении — из лучших образцов русской классической музыки и — во втором — из музыки композиторов КНР. Для слушателей прозвучали «Вальс цветов» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» (6+), увертюра к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила» (6+), знаменитые «Половецкие пляски» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» (6+), арии из опер «Пиковая дама» (12+) и «Руслан и Людмила», а также концерт для фортепиано с оркестром «Жёлтая река» (6+), музыкальные произведения «Ода красному флагу» (6+, композитор Люй Циллин), «Хорошие новости из Пекина в крепость» (6+, композиторы Чжэн Лу и Ма Хуне) и другие произведения.
Публика в зале с восторгом встречала каждый музыкальный номер и приветствовала исполнителей бурными аплодисментами, вызывая на бис.
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