Дружба России и Китая украсила открытие филармонического сезона во Владивостоке

Программа концерта состояла — в первом отделении — из лучших образцов русской классической музыки и — во втором — из музыки композиторов КНР. Для слушателей прозвучали «Вальс цветов» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» (6+), увертюра к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила» (6+), знаменитые «Половецкие пляски» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» (6+), арии из опер «Пиковая дама» (12+) и «Руслан и Людмила», а также концерт для фортепиано с оркестром «Жёлтая река» (6+), музыкальные произведения «Ода красному флагу» (6+, композитор Люй Циллин), «Хорошие новости из Пекина в крепость» (6+, композиторы Чжэн Лу и Ма Хуне) и другие произведения.