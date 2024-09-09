Константин Шестаков: мы сумели — Владивосток стал Молодежной столицей России-2024

Мэр также призвал молодых людей с интересными идеями обращаться в администрацию города. «Если у группы молодых людей есть идея проекта, им нужно прийти в нашу молодежку и рассказать о своей задумке. Мы готовы помочь с оборудованием, продвижением в городских пабликах», — заявил Константин Шестаков.