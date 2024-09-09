Константин Шестаков: мы сумели — Владивосток стал Молодежной столицей России-2024

Posted 9 сентября, 08:00
Published 9 сентября, 08:00
Modified 9 сентября, 08:00
Updated 9 сентября, 08:00
Мэр Владивостока отметил, что статус Молодежной столицы дает городу ряд преимуществ в работе с молодежью и реализации новых проектов.
«Это дополнительные возможности участия в федеральных конкурсах и грантах, привлечения экспертов и звезд. В этом году мы получили средства на реализацию проекта, который станет наследием Молодежной столицы — полное преобразование общественного пространства ТОК на Семеновской», — сказал Константин Шестаков.
Он также подчеркнул, что благодаря этому статусу во Владивостоке появится большой коворкинг и помещения для встреч молодежных сообществ. Кроме того, рассматривается возможность открытия в городе киберарены.
По мнению градоначальника, статус Молодежной столицы позволяет обратить внимание федеральных властей на необходимость создания современных объектов для молодежи именно во Владивостоке. «Нам нужно конкурировать с Китаем, Кореей, Японией в этой сфере», — отметил Шестаков.
Мэр также призвал молодых людей с интересными идеями обращаться в администрацию города. «Если у группы молодых людей есть идея проекта, им нужно прийти в нашу молодежку и рассказать о своей задумке. Мы готовы помочь с оборудованием, продвижением в городских пабликах», — заявил Константин Шестаков.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о развитии молодежной политики, крупных инфраструктурных проектах и планах на будущее, читайте на сайте «Восток-Медиа».