Константин Шестаков: во Владивостоке впервые введен целевой набор будущих учителей

Он подчеркнул, что это системный подход, который позволит городу планомерно готовить педагогические кадры. По словам мэра, было бы здорово, если бы такие решения принимались и ранее. Теперь проект по целевому обучению будет регулярным, и каждый год администрация будет предлагать абитуриентам участвовать в нем.