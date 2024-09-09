Константин Шестаков: во Владивостоке впервые введен целевой набор будущих учителей

Posted 9 сентября, 07:00
Published 9 сентября, 07:00
Modified 9 сентября, 07:00
Updated 9 сентября, 07:00
Мэр Владивостока отметил, что целевой набор — это важный шаг в решении кадрового вопроса в сфере образования.
«Мы предложили целевой набор в вузы для того, чтобы, начиная с этого года, ребята, которые пойдут на первый курс, себя по прошествии нескольких лет учебы в вузе видели, ну, как минимум на несколько лет, которые они обязаны будут проработать здесь у нас в регионе нашими учителями», — сказал Константин Шестаков.
Он подчеркнул, что это системный подход, который позволит городу планомерно готовить педагогические кадры. По словам мэра, было бы здорово, если бы такие решения принимались и ранее. Теперь проект по целевому обучению будет регулярным, и каждый год администрация будет предлагать абитуриентам участвовать в нем.
Шестаков также отметил, что город старается популяризировать профессию учителя через различные проекты, включая подкасты и рассказы о педагогах. Кроме того, в школах реализуются интересные технологические проекты, такие как подводная и авиационная робототехника, чтобы сделать процесс обучения более увлекательным и современным.
Например, школьники Владивостока Илья Орлов и Владимир Поддубный не так давно произвели фурор, решив создать для музея имени Арсеньева особого робота, который будет следить за состоянием экспонатов в фондах, поддерживая климат-контроль. Ребята занимаются в Центре робототехники столицы ДФО.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о развитии системы образования, привлечении молодых специалистов и других важных аспектах жизни города, читайте на сайте «Восток-Медиа».