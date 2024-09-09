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Posted 9 сентября, 05:16

Published 9 сентября, 05:16

Modified 9 сентября, 05:58

Updated 9 сентября, 05:58

Важно мнение каждого: удовлетворены ли жители Артема получением госуслуг?

Важно мнение каждого: удовлетворены ли жители Артема получением госуслуг?

9 сентября 2024, 05:16
Фото: 1MI
Сюжет
Госуслуги
Население Артема может проявить активную гражданскую позицию и поучаствовать в опросе научно-исследовательского центра. Приморцам дали возможность высказаться о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг.

Артемовцам предоставили возможность поучаствовать в исследовании Приморского научно-исследовательского центра социологии и гражданских инициатив. Респонденты смогут поделиться мнением о предоставлении государственных и муниципальных услугах в населенном пункте. Перед экспертами стоит непростая и достаточно важная задача — выяснить, насколько горожане удовлетворены качеством услуг.

Опрос продлится больше месяца, — до пятнадцатого октября текущего года. У жителей Приморского края есть достаточное количество времени, чтобы высказаться о своих впечатлениях и принять участие в важном для муниципалитета исследовании.

Анкетирование займет не более пятнадцати минут. Также создатели интернет-портала акцентировали внимание на том, что анонимность гарантирована каждому респонденту.

«Ответы будут использоваться только в обобщенном виде. На вопросы не существует правильных или неправильных ответов. Для нас важно знать ваше личное мнение», — сказано на сайте с опросом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что как ярко и душевно отметили День города в Артеме. 86 лет назад посёлок имени Артёма получил новый статус — города. Праздничные мероприятия развернулись по всему муниципалитету.

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#Новости#Общество#Владивосток#Госуслуги#Опрос#Приморский край#Артем
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