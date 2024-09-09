Важно мнение каждого: удовлетворены ли жители Артема получением госуслуг?

Posted 9 сентября, 05:16
Published 9 сентября, 05:16
Modified 9 сентября, 05:58
Updated 9 сентября, 05:58
Артемовцам предоставили возможность поучаствовать в исследовании Приморского научно-исследовательского центра социологии и гражданских инициатив. Респонденты смогут поделиться мнением о предоставлении государственных и муниципальных услугах в населенном пункте. Перед экспертами стоит непростая и достаточно важная задача — выяснить, насколько горожане удовлетворены качеством услуг.
Опрос продлится больше месяца, — до пятнадцатого октября текущего года. У жителей Приморского края есть достаточное количество времени, чтобы высказаться о своих впечатлениях и принять участие в важном для муниципалитета исследовании.
Анкетирование займет не более пятнадцати минут. Также создатели интернет-портала акцентировали внимание на том, что анонимность гарантирована каждому респонденту.
«Ответы будут использоваться только в обобщенном виде. На вопросы не существует правильных или неправильных ответов. Для нас важно знать ваше личное мнение», — сказано на сайте с опросом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что как ярко и душевно отметили День города в Артеме. 86 лет назад посёлок имени Артёма получил новый статус — города. Праздничные мероприятия развернулись по всему муниципалитету.