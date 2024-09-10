«Денискины рассказы» формата 18+ — что покажет театр-феномен во Владивостоке

В планах театра на новый сезон — большое изменение репертуара. По словам Владимира Пятина, в силу разных причин будут сняты многие спектакли — в некоторых по три раза сменился состав, некоторые не игрались уже несколько лет, а некоторые просто не укладываются в новую концепцию театра ТОФ — театра для всех возрастов, театра современного и патриотического, театра, открытого новому и с уважением относящемуся к классике.