«Денискины рассказы» формата 18+ — что покажет театр-феномен во Владивостоке

Posted 10 сентября, 05:01
Published 10 сентября, 05:01
Modified 10 сентября, 05:03
Updated 10 сентября, 05:03
— Наш театр — феномен! — сказал директор театра ТОФ Владимир Пятин. — Только в России есть военные театры, всего в стране их шесть и два — в Приморском крае. Мы выполняем немало задач, тесно взаимодействуя с ТОФ. Например, в январе 2025 года у нас запланированы большие гастроли на Камчатке, в гарнизонах, в населённых пунктах. Можно сказать, что этими гастролями мы откроем подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы.
Также грядущему большому юбилею окончания Великой Отечественной войны посвящается и первая премьера 91-го сезона — спектакль «Вечно живые» (12+) по пьесе Виктора Розова. Репетиции начались еще летом, работает над постановкой Станислав Мальцев. Отметим, что в спектакле занята вся труппа, а декорация для него стала самой большой за всю историю театра и изготавливалась при содействии целой группы строительных инженеров.
В планах театра на новый сезон — большое изменение репертуара. По словам Владимира Пятина, в силу разных причин будут сняты многие спектакли — в некоторых по три раза сменился состав, некоторые не игрались уже несколько лет, а некоторые просто не укладываются в новую концепцию театра ТОФ — театра для всех возрастов, театра современного и патриотического, театра, открытого новому и с уважением относящемуся к классике.
— Следующей премьерой станет «Чайка» (16+), над которой работает Сергей Руденок, — сказала Мария Яковина, главный режиссер театра ТОФ. — Затем к новому году Виталий Дьяченко поставит семейный спектакль «У ковчега в восемь» (6+), он же начинает работу над «Женитьбой» (12+) Гоголя, где, несмотря на то, что в пьесе всего три женские роли, будет занята вся женская часть труппы. Герман Авеличев взял в работу спектакль по «Денискиным рассказам» Драгунского, но он у нас запланирован как «18+» и будет решен в формате творческой лаборатории.
Сама Мария Яковина приступает к работе над постановкой по книге Дины Сябитовой «Три твоих имени» (16+), участие в которой примут ребята из детских домов Владивостока. Театр ТОФ действительно меняется, набирая темп и дружно выбираясь из оврага в гору, можно так сказать. Более того — коллектив поменяет логотип, улучшит свой сайт и активно уже включился в работу в соцсетях. Многое меняется!
— А ещё, — сказал режиссёр театра Герман Авеличев, — мы подписали документы с Дальневосточным институтом искусств и отныне на базе театра ТОФ открыт Учебный театр. Здесь студенты театрального факультета будут проходить производственную практику. Начнем мы с второкурсников мастерской народного артиста России Владимира Сергиякова. Работать со студентами будут разные режиссеры — пока что из театров Приморского края. Также мы планируем в перспективе создать спектакль на базе Учебного театра.
Труппа театра ТОФ (пополнившаяся, кстати, молодыми артистами из Иркутска и Череповца) и весь коллектив будут в новом сезоне много учиться, в том числе у мастеров из МХАТа, много работать — ведь театр-феномен всерьез намерен вернуть себе законное место одного из самых ярких и интересных театральных коллективов Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как начала сезон Приморская краевая филармония.