Константин Шестаков: статус молодежной столицы дает Владивостоку новые возможности

Posted 9 сентября, 23:00
Published 9 сентября, 23:00
Modified 9 сентября, 23:00
Updated 9 сентября, 23:00
Мэр Владивостока отметил, что статус молодежной столицы открывает перед городом новые перспективы.
«Это дополнительные возможности участия в федеральных конкурсах и грантах, привлечения экспертов и звезд», — сказал Константин Шестаков.
Он подчеркнул, что благодаря этому статусу Владивосток получает доступ к федеральным ресурсам и может реализовывать масштабные проекты. По словам мэра, это касается не только финансирования, но и привлечения ведущих специалистов и знаменитостей для участия в городских мероприятиях.
Глава столицы ДФО также отметил, что статус молодежной столицы позволяет Владивостоку быть в фокусе внимания федеральных властей. «Сейчас все сфокусировано на два города в нашей стране: на столицу нашей Родины, Москву, и на город Владивосток, как Молодежную столицу Дальневосточную», — пояснил мэр.
По его словам, администрация города старается максимально использовать все возможности, которые дает этот статус. «Мы должны быть настойчивыми в этом пути», — подчеркнул Константин Шестаков.
Напомним, что в статусе Молодежной столицы Владивосток уже провёл несколько грандиозных мероприятий, среди которых — Молодежные студенческие игры (16+), театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» (16+), VDK-фест (16+) и многие другие. Десятки тысяч жителей и гостей города — причем не только молодые, но и люди всех возрастов — посетили эти мероприятия.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о развитии молодежной политики, реализации масштабных проектов и планах на будущее, читайте на сайте «Восток-Медиа».