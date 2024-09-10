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Posted 9 сентября, 23:00

Published 9 сентября, 23:00

Modified 9 сентября, 23:00

Updated 9 сентября, 23:00

Константин Шестаков: статус молодежной столицы дает Владивостоку новые возможности

Константин Шестаков: статус молодежной столицы дает Владивостоку новые возможности

9 сентября 2024, 23:00
Фото: vlc.ru
Сюжет
Молодёжь
Глава Владивостока Константин Шестаков в интервью главному редактору «Восток-Медиа» рассказал о преимуществах статуса молодежной столицы. По его словам, это дает городу дополнительные возможности участия в федеральных конкурсах и грантах.

Мэр Владивостока отметил, что статус молодежной столицы открывает перед городом новые перспективы.

«Это дополнительные возможности участия в федеральных конкурсах и грантах, привлечения экспертов и звезд», — сказал Константин Шестаков.

Он подчеркнул, что благодаря этому статусу Владивосток получает доступ к федеральным ресурсам и может реализовывать масштабные проекты. По словам мэра, это касается не только финансирования, но и привлечения ведущих специалистов и знаменитостей для участия в городских мероприятиях.

Глава столицы ДФО также отметил, что статус молодежной столицы позволяет Владивостоку быть в фокусе внимания федеральных властей. «Сейчас все сфокусировано на два города в нашей стране: на столицу нашей Родины, Москву, и на город Владивосток, как Молодежную столицу Дальневосточную», — пояснил мэр.

По его словам, администрация города старается максимально использовать все возможности, которые дает этот статус. «Мы должны быть настойчивыми в этом пути», — подчеркнул Константин Шестаков.

Напомним, что в статусе Молодежной столицы Владивосток уже провёл несколько грандиозных мероприятий, среди которых — Молодежные студенческие игры (16+), театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» (16+), VDK-фест (16+) и многие другие. Десятки тысяч жителей и гостей города — причем не только молодые, но и люди всех возрастов — посетили эти мероприятия.

Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о развитии молодежной политики, реализации масштабных проектов и планах на будущее, читайте на сайте «Восток-Медиа».

Константин Шестаков: «Хочу, чтобы город был надежным и комфортным для жизни»
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#Новости#Владивосток#Молодёжь#Константин Шестаков#Приморский край#Молодежная столица
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