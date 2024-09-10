Константин Шестаков: статус молодежной столицы дает Владивостоку новые возможности

Напомним, что в статусе Молодежной столицы Владивосток уже провёл несколько грандиозных мероприятий, среди которых — Молодежные студенческие игры (16+), театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» (16+), VDK-фест (16+) и многие другие. Десятки тысяч жителей и гостей города — причем не только молодые, но и люди всех возрастов — посетили эти мероприятия.