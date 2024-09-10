Константин Шестаков: во Владивостоке планируют открыть киберарену

Создание такого уникального объекта в краевом центре профинансирует в том числе Корпорация развития Дальнего Востока, а также к проекту будут привлечены частные инвесторы. Об этом глава Владивостока заявил уже на полях ВЭФ-2024, где и были подписаны соглашения о начале реализации проекта.