Константин Шестаков: во Владивостоке планируют открыть киберарену

Posted 10 сентября, 00:00
Published 10 сентября, 00:00
Modified 10 сентября, 00:00
Updated 10 сентября, 00:00
Мэр Владивостока отметил, что развитие киберспорта является одним из приоритетных направлений в работе с молодежью.
«Сейчас мы рассматриваем возможность открыть в городе Владивостоке киберарену. На День молодежной столицы, на День молодежи у нас проходили киберигры муниципального, субъектового, федерального уровня, международного уровня», — сказал Константин Шестаков.
Он подчеркнул, что статус молодежной столицы позволяет обратить внимание федеральных властей на необходимость создания такого объекта именно во Владивостоке. «Нам нужно конкурировать с Китаем, Кореей, Японией в этой сфере», — отметил мэр.
По мнению главы столицы ДФО, киберарена станет важным объектом инфраструктуры для развития не только киберспорта, но и IT-сферы в целом. «Очень бы хотелось, чтобы появился такой дом для развития киберигр. Это новое направление, любопытное», — добавил глава города.
Создание такого уникального объекта в краевом центре профинансирует в том числе Корпорация развития Дальнего Востока, а также к проекту будут привлечены частные инвесторы. Об этом глава Владивостока заявил уже на полях ВЭФ-2024, где и были подписаны соглашения о начале реализации проекта.
Мэр также отметил, что создание киберарены во Владивостоке позволит проводить соревнования международного уровня и привлекать в город молодых специалистов в сфере информационных технологий.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он рассказывает о развитии молодежной политики, реализации масштабных проектов и планах на будущее, читайте на сайте «Восток-Медиа».