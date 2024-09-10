Пустил чужую собаку на мясо: живодера поймали в Приморье

В настоящее время полицейские разбирают все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации: жестокое обращения с животными с целью причинения им боли или страданий, либо по хулиганским или корыстным мотивам, что привело к их гибели.