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Posted 9 сентября, 23:33

Published 9 сентября, 23:33

Modified 9 сентября, 23:35

Updated 9 сентября, 23:35

Собаку подвесили за лапы и разделали в Приморском крае

Пустил чужую собаку на мясо: живодера поймали в Приморье

9 сентября 2024, 23:33
Фото: Изображение Midjourney

Собаку подвесили за лапы и разделали в Приморском крае

Сюжет
Закон
Полиция Приморского края расследует случай жестокого обращения с домашней собакой. Мужчина забил пса своей сожительницы на мясо. В отношении него возбудили уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о жестоком обращении с животным в Партизанске.

По предварительным данным, полиция проводит расследование случая жестокого обращения сообакой. Видеозапись инцидента появилась в сети.

Местные жители сообщили о том, что возле жилого дома на улице Крутая мужчина жестоко убил животное.

Полицейские прибыли на указанный адрес и выяснили, что 35-летний местный житель умертвил собаку его сожительницы и собирался съесть пса.

В полицейском участке мужчина во всем признался.

В настоящее время полицейские разбирают все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации: жестокое обращения с животными с целью причинения им боли или страданий, либо по хулиганским или корыстным мотивам, что привело к их гибели.

Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморье.

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