Пустил чужую собаку на мясо: живодера поймали в Приморье

Posted 9 сентября, 23:33
Published 9 сентября, 23:33
Modified 9 сентября, 23:35
Updated 9 сентября, 23:35
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о жестоком обращении с животным в Партизанске.
По предварительным данным, полиция проводит расследование случая жестокого обращения сообакой. Видеозапись инцидента появилась в сети.
Местные жители сообщили о том, что возле жилого дома на улице Крутая мужчина жестоко убил животное.
Полицейские прибыли на указанный адрес и выяснили, что 35-летний местный житель умертвил собаку его сожительницы и собирался съесть пса.
В полицейском участке мужчина во всем признался.
В настоящее время полицейские разбирают все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации: жестокое обращения с животными с целью причинения им боли или страданий, либо по хулиганским или корыстным мотивам, что привело к их гибели.
Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.
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