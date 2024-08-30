Спасатели и полиция уже работают: автомобиль съехал с дороги во Владивостоке — фото

Posted 29 августа, 23:56
Published 29 августа, 23:56
Modified 29 августа, 23:58
Updated 29 августа, 23:58
В пригороде дальневосточной столицы случилось дорожное происшествие. В районе Седанки Toyota Porte вылетел с проезжей части. На месте инцидента уже работают сотрудники полиции и МЧС.
Также стали известны подробности ДТП. Оказывается, Toyota Harrier при перестроении столкнулся с «Порте». По данным аварийных комиссаров, водителя малолитражки госпитализировали медики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели доблестно вызволили мужчину из горящего дома в Приморском крае.