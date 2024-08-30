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Posted 29 августа, 23:56

Published 29 августа, 23:56

Modified 29 августа, 23:58

Updated 29 августа, 23:58

Специальные службы работают на месте ДТП в Приморском крае

Спасатели и полиция уже работают: автомобиль съехал с дороги во Владивостоке — фото

29 августа 2024, 23:56
Фото: vostokmedia.com

Специальные службы работают на месте ДТП в Приморском крае

Сюжет
МЧС
Во Владивостоке произошла авария, в результате которой машина слетела с дороги. Медики оперативно оказали помощь пострадавшим, а сотрудники МЧС и правоохранители трудятся на месте аварии.

В пригороде дальневосточной столицы случилось дорожное происшествие. В районе Седанки Toyota Porte вылетел с проезжей части. На месте инцидента уже работают сотрудники полиции и МЧС.

Фото: vostokmedia.com

Также стали известны подробности ДТП. Оказывается, Toyota Harrier при перестроении столкнулся с «Порте». По данным аварийных комиссаров, водителя малолитражки госпитализировали медики.

Фото: dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели доблестно вызволили мужчину из горящего дома в Приморском крае.

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