Спасатели и полиция уже работают: автомобиль съехал с дороги во Владивостоке — фото

Специальные службы работают на месте ДТП в Приморском крае

Сюжет МЧС

Во Владивостоке произошла авария, в результате которой машина слетела с дороги. Медики оперативно оказали помощь пострадавшим, а сотрудники МЧС и правоохранители трудятся на месте аварии.