Огромное древнее существо выбросило на берег во Владивостоке — фото

Posted 11 сентября, 05:33
Published 11 сентября, 05:33
Modified 11 сентября, 05:35
Updated 11 сентября, 05:35
Огромное красно-коричневое нечто выбросило на берег в районе Чайки во Владивостоке. Создание, внешне похожее скорее на комок водорослей, оказалось медузой.
Древнее существо поразило своим видом всех на пляже. Медуз такого размера и цвета, видимо, до этого не видел никто из присутствовавших.
Сразу появились вопросы — что это за медуза, как она называется, и может ли быть ядовита. Ответа на них в сети пока не нашли.
Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительной красоте, которую удалось заснять в Приморском крае.