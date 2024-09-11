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Posted 11 сентября, 05:33

Published 11 сентября, 05:33

Modified 11 сентября, 05:35

Updated 11 сентября, 05:35

Удивительного морского гада встретили на пляже жители Владивостока

Огромное древнее существо выбросило на берег во Владивостоке — фото

11 сентября 2024, 05:33
Фото: 1MI

Удивительного морского гада встретили на пляже жители Владивостока

Сюжет
Море
Недавно в районе Чайки во Владивостоке обнаружили неизвестное существо необычного вида. Очевидцы интересуются, ядовитое ли оно.

Огромное красно-коричневое нечто выбросило на берег в районе Чайки во Владивостоке. Создание, внешне похожее скорее на комок водорослей, оказалось медузой.

Древнее существо поразило своим видом всех на пляже. Медуз такого размера и цвета, видимо, до этого не видел никто из присутствовавших.

Фото: vtoryak.vdk

Сразу появились вопросы — что это за медуза, как она называется, и может ли быть ядовита. Ответа на них в сети пока не нашли.

Ранее «Восток-Медиа» писало об удивительной красоте, которую удалось заснять в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Владивосток#Море#Животные#Приморский край#Пляж#Приморье
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