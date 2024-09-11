Не хуже мальдивских пейзажей: красота Владивостока не перестает удивлять — фото

Posted 11 сентября, 01:51
Published 11 сентября, 01:51
Modified 11 сентября, 01:54
Updated 11 сентября, 01:54
Вчерашний закат поразил многих жителей дальневосточной столицы. Удивительное небо не только украсило вечер, но и напомнило о том, что Приморье ничем не хуже Мальдив.
Горожане «поймали» завораживающий кадр, который напоминает атмосферу райских островов. На фото будто запечатлен закат на Бали, а деревья уж очень напоминали пальмы.
Однако между райскими островами и Приморьем есть одно важное различие, — климат. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в крае ожидается похолодание до +1 градуса. Совсем скоро в регионе начнется великолепная пора — золотая осень.