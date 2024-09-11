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Posted 11 сентября, 01:51

Published 11 сентября, 01:51

Modified 11 сентября, 01:54

Updated 11 сентября, 01:54

Красивые снимки Владивостока покоряют социальные сети

Не хуже мальдивских пейзажей: красота Владивостока не перестает удивлять — фото

11 сентября 2024, 01:51
Фото: vostokmedia.com

Красивые снимки Владивостока покоряют социальные сети

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Погода
Чудеснейший закат вновь изумил жителей Владивостока. Зарево напомнило об атмосфере, которая обычно царит на тропических островах. Однако балийские настроения совсем скоро сменятся золотой осенью в Приморье.

Вчерашний закат поразил многих жителей дальневосточной столицы. Удивительное небо не только украсило вечер, но и напомнило о том, что Приморье ничем не хуже Мальдив.

Такого Владивостока вы еще не видели: невероятный закат украсил небо в Приморье —фото
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Горожане «поймали» завораживающий кадр, который напоминает атмосферу райских островов. На фото будто запечатлен закат на Бали, а деревья уж очень напоминали пальмы.

Фото: vostokmedia.com

Однако между райскими островами и Приморьем есть одно важное различие, — климат. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в крае ожидается похолодание до +1 градуса. Совсем скоро в регионе начнется великолепная пора — золотая осень.

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