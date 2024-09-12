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Posted 12 сентября, 08:53

Published 12 сентября, 08:53

Modified 12 сентября, 08:55

Updated 12 сентября, 08:55

Пианино, установленное на набережной, сломали во Владивостоке

Недолго музыка играла: вандалы разрушили ещё один арт-объект во Владивостоке — фото

12 сентября 2024, 08:53
Фото: 1MI

Пианино, установленное на набережной, сломали во Владивостоке

Сюжет
Набережная
Вандалы разрушили установленное на набережной во Владивостоке пианино. Арт-объект не продержался в целости и месяца.

Еще одно пианино на берегу моря повредили хулиганы.

Не прошло и месяца с момента установки арт-объекта, как случилось то, чего все опасались — пианино развалили.

Набережную в районе Второй Речки больше не украшает музыкальный инструмент, ее изюминку придётся забыть.

Фото: vtoryakvdk

Когда арт-объект только появился, многие жители Владивостока предполагали, что пианино долго не простоит. К сожалению, горожане оказались правы — вандалы разрушили новое пианино.

Ранее «Восток-Медиа» писало о хулиганах, которые привели в жуткое состояние один из парков в Приморье.

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#Новости#Общество#Набережная#Владивосток#Вандализм#Арт-объект#Приморский край#Вандалы#Приморье
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