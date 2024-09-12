Недолго музыка играла: вандалы разрушили ещё один арт-объект во Владивостоке — фото

Posted 12 сентября, 08:53
Published 12 сентября, 08:53
Modified 12 сентября, 08:55
Updated 12 сентября, 08:55
Еще одно пианино на берегу моря повредили хулиганы.
Не прошло и месяца с момента установки арт-объекта, как случилось то, чего все опасались — пианино развалили.
Набережную в районе Второй Речки больше не украшает музыкальный инструмент, ее изюминку придётся забыть.
Когда арт-объект только появился, многие жители Владивостока предполагали, что пианино долго не простоит. К сожалению, горожане оказались правы — вандалы разрушили новое пианино.
Ранее «Восток-Медиа» писало о хулиганах, которые привели в жуткое состояние один из парков в Приморье.