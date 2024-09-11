«Что имеем — не храним»: в Приморье шикарный парк превратился в гадюшник — видео

Posted 11 сентября, 02:58
Published 11 сентября, 02:58
Modified 11 сентября, 03:00
Updated 11 сентября, 03:00
Приморцы искренне радовались появлению нового общественного пространства в Воздвиженке в 2024 году. Власти позаботились не только о комфорте жителей, но и об эстетике парка. К оснащению территории действительно подошли ответственно.
Однако за четыре года парк пережил много издевательств со стороны тех, кто не особо оценил появление нового пространства в селе, сообщили в новых медиа. По словам очевидцев, местное население там катается на мотоциклах, портит муниципальное имущество и устраивает пьянки. Но произошедшее накануне повергло в шок автора видео.
Неизвестные разбросали по всему парку арбузы. Установить нарушителей, к сожалению не удалось.
«По всему периметру стоят камеры и они, как оказалось, пишут просто в реальном времени без возможности их посмотреть», — с горечью отметил автор видео.