«Что имеем — не храним»: в Приморье шикарный парк превратился в гадюшник — видео

Однако за четыре года парк пережил много издевательств со стороны тех, кто не особо оценил появление нового пространства в селе, сообщили в новых медиа. По словам очевидцев, местное население там катается на мотоциклах, портит муниципальное имущество и устраивает пьянки. Но произошедшее накануне повергло в шок автора видео.