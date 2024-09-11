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Posted 11 сентября, 02:58

Published 11 сентября, 02:58

Modified 11 сентября, 03:00

Updated 11 сентября, 03:00

Общественное пространство испортили в Приморском крае

«Что имеем — не храним»: в Приморье шикарный парк превратился в гадюшник — видео

11 сентября 2024, 02:58
Фото: Изображение Midjourney

Общественное пространство испортили в Приморском крае

Сюжет
Парк
Население Уссурийского округа радовалось новому парку в Воздвиженке, но недолго. Ведь недобросовестные земляки «облюбовали» красивое место и постепенно разрушают его.

Приморцы искренне радовались появлению нового общественного пространства в Воздвиженке в 2024 году. Власти позаботились не только о комфорте жителей, но и об эстетике парка. К оснащению территории действительно подошли ответственно.

Однако за четыре года парк пережил много издевательств со стороны тех, кто не особо оценил появление нового пространства в селе, сообщили в новых медиа. По словам очевидцев, местное население там катается на мотоциклах, портит муниципальное имущество и устраивает пьянки. Но произошедшее накануне повергло в шок автора видео.

Неизвестные разбросали по всему парку арбузы. Установить нарушителей, к сожалению не удалось.

«По всему периметру стоят камеры и они, как оказалось, пишут просто в реальном времени без возможности их посмотреть», — с горечью отметил автор видео.
Видео: mark2_che.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая драка случилась на пляже в Приморском крае.

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