ПСБ во Владивостоке выступил стратегическим партнером V съезда лидеров ОПОРЫ РОССИИ

На пленарном заседании форума Александр Молоканов, руководитель по стратегическому развитию блока среднего и малого бизнеса ПСБ отметил рост деловой активности субъектов МСП в Приморском крае. «Согласно индексу RSBIr, за последние 1,5 года мы видим стабильный рост деловой активности в регионе. И во втором квартале этого года, находясь в зоне роста, показатель индекса в Приморском крае составил 53,6 пункта. Здоровое состояние бизнеса в регионе поддерживают высокая доступность финансирования и инвестиционная активность. Приморье можно назвать краем предпринимателей: 38% представителей регионального бизнес-сообщества, что на 5 п. п. выше, чем по России в целом, позитивно оценивают перспективы для открытия нового бизнеса и готовы рекомендовать своим знакомым в настоящее время открыть свое дело. Предприниматели формируют комфортную и многообразную среду, и, в силу своей адаптивности, играют возрастающую роль в экспортно-импортных потоках и логистике в условиях санкций, что важно для Приморского края, как региона граничащего с КНР», — сообщил Александр Молоканов.