ПСБ во Владивостоке выступил стратегическим партнером V съезда лидеров ОПОРЫ РОССИИ

Posted 12 сентября, 02:24
Published 12 сентября, 02:24
Modified 12 сентября, 02:26
Updated 12 сентября, 02:26
На пленарном заседании форума Александр Молоканов, руководитель по стратегическому развитию блока среднего и малого бизнеса ПСБ отметил рост деловой активности субъектов МСП в Приморском крае. «Согласно индексу RSBIr, за последние 1,5 года мы видим стабильный рост деловой активности в регионе. И во втором квартале этого года, находясь в зоне роста, показатель индекса в Приморском крае составил 53,6 пункта. Здоровое состояние бизнеса в регионе поддерживают высокая доступность финансирования и инвестиционная активность. Приморье можно назвать краем предпринимателей: 38% представителей регионального бизнес-сообщества, что на 5 п. п. выше, чем по России в целом, позитивно оценивают перспективы для открытия нового бизнеса и готовы рекомендовать своим знакомым в настоящее время открыть свое дело. Предприниматели формируют комфортную и многообразную среду, и, в силу своей адаптивности, играют возрастающую роль в экспортно-импортных потоках и логистике в условиях санкций, что важно для Приморского края, как региона граничащего с КНР», — сообщил Александр Молоканов.
На собственной сессии «Инвестиции в будущее: как получить банковское финансирование и господдержку для проекта „с нуля“» эксперты ПСБ совместно с участниками форума рассмотрели успешные практики и механизмы поддержки инвестиционных проектов в Приморском крае, обсудили вопросы обеспечения бизнеса и инвесторов доступными финансовыми ресурсами и инструментами. Также спикеры ПСБ рассказали о возможностях предодобренных кредитных решений банка, которые малому и среднему бизнесу дают быстрый доступ к заемным средствам.
В рамках форума ПСБ представил фотовыставку «Бизнес в объективе. Семейный бизнес», участниками которой стали представители приморского бизнеса: собственники и руководители небольших производственных предприятий, кафе, логистических компаний, маркетинговых агентств, мультибрендовых магазинов.
Фотовыставка «Бизнес в объективе. Семейный бизнес», является частью проекта ПСБ «Бизнес в объективе», проводимого совместно с «Опорой России». Проект зарекомендовал себя как один из наиболее удачных проектов по популяризации роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны. Фотопроект является частью программы поддержки бизнеса «ПСБ для МСБ» и дает предпринимателям дополнительные возможности для привлечения клиентов. За 10 лет существования проекта проведено более 800 презентаций фоторабот на территории всей России — от Владивостока до Калининграда.