Целился в сторону детского сада: мужчина открыл пальбу из окна в Приморье

Posted 13 сентября, 02:31
Published 13 сентября, 02:31
Modified 13 сентября, 02:33
Updated 13 сентября, 02:33
Во Владивостоке мои арестовали мужчину, который выстрелил с балкона в сторону детского сада.
В полицию Надеждинского района Приморского края поступила информация о стрельбе в поселке Новый.
На место происшествия быстро приехали сотрудники патрульной службы и оперативная группа. Свидетели рассказали, что их сосед, находившийся на балконе, произвел выстрел в сторону детского сада.
В момент задержания 44-летний мужчина был пьян, вел себя агрессивно и сопротивлялся полицейским. Он также угрожал насилием в отношении правоохранителей и нанес удар одному из них. Его заковали в наручники с применением физической силы.
Ружье, из которого, возможно, произошел выстрел, изъяли для проведения экспертизы.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ, арестованный находится под стражей по решению суда.
Собранные материалы о насилии над представителем власти направили в следственные органы для дальнейших действий.
Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании другого стрелка в Приморье.