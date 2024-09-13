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Posted 13 сентября, 02:31

Published 13 сентября, 02:31

Modified 13 сентября, 02:33

Updated 13 сентября, 02:33

Жителя Приморья задержали за пальбу из окна

Целился в сторону детского сада: мужчина открыл пальбу из окна в Приморье

13 сентября 2024, 02:31
Фото: 1MI

Жителя Приморья задержали за пальбу из окна

Сюжет
Суд
Пьяный мужчина в Приморье выстрелил с балкона в сторону детского сада. Его задержали полицейские. Без сопротивления не обошлось.

Во Владивостоке мои арестовали мужчину, который выстрелил с балкона в сторону детского сада.

В полицию Надеждинского района Приморского края поступила информация о стрельбе в поселке Новый.

На место происшествия быстро приехали сотрудники патрульной службы и оперативная группа. Свидетели рассказали, что их сосед, находившийся на балконе, произвел выстрел в сторону детского сада.

В момент задержания 44-летний мужчина был пьян, вел себя агрессивно и сопротивлялся полицейским. Он также угрожал насилием в отношении правоохранителей и нанес удар одному из них. Его заковали в наручники с применением физической силы.

Ружье, из которого, возможно, произошел выстрел, изъяли для проведения экспертизы.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ, арестованный находится под стражей по решению суда.

Собранные материалы о насилии над представителем власти направили в следственные органы для дальнейших действий.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании другого стрелка в Приморье.

Пенсионера задержали за пальбу по технике из окна в Приморском крае
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#Новости#Детский сад#Суд#Уголовное дело#Насилие#Арест#Полиция#Экспертиза#Алкогольное опьянение#Приморский край#Стрельба#УК РФ#Приморье#Происшествия
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