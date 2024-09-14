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Posted 14 сентября, 07:29

Published 14 сентября, 07:29

Modified 14 сентября, 07:31

Updated 14 сентября, 07:31

Жительницу Приморья осудят за контрабанду трепанга

Почтовых отправлений на миллион: женщина предстанет перед судом в Приморье

14 сентября 2024, 07:29
Фото: @dvtproc

Жительницу Приморья осудят за контрабанду трепанга

Сюжет
Контрабанда
Женщину, проживающую в Приморском крае, посадили под домашний арест на время следствия по делу о контрабанде трепанга — обвиняемая отправляла его по почте в Китай.

Всего контрабандистка отправила ценного гибробионта на общую сумму один миллион рублей.

После вмешательства Дальневосточной транспортной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в отношении 52-летней женщины, проживающей Приморском крае.

«Она обвиняется в контрабанде стратегических важных ресурсов в крупном размере. В период с апреля по июнь 2022 года женщина незаконно переправила в международных почтовых отправлениях в КНР дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде на сумму свыше 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ходе обыска у нее дома также обнаружена аналогичная продукция и приспособления для сушки морепродукта, изготовленные кустарным способом. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 21 день.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморском крае становится прохладнее с каждым днем. В ближайшие дни осень широкими шагами пройдется по региону.

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