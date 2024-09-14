Почтовых отправлений на миллион: женщина предстанет перед судом в Приморье

Posted 14 сентября, 07:29
Published 14 сентября, 07:29
Modified 14 сентября, 07:31
Updated 14 сентября, 07:31
Всего контрабандистка отправила ценного гибробионта на общую сумму один миллион рублей.
После вмешательства Дальневосточной транспортной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в отношении 52-летней женщины, проживающей Приморском крае.
«Она обвиняется в контрабанде стратегических важных ресурсов в крупном размере. В период с апреля по июнь 2022 года женщина незаконно переправила в международных почтовых отправлениях в КНР дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде на сумму свыше 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В ходе обыска у нее дома также обнаружена аналогичная продукция и приспособления для сушки морепродукта, изготовленные кустарным способом. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 21 день.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморском крае становится прохладнее с каждым днем. В ближайшие дни осень широкими шагами пройдется по региону.