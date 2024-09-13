Прощай, лето: стрелки термометров упадут почти до нуля после дождей в Приморье

Posted 13 сентября, 01:01
Published 13 сентября, 01:01
Modified 13 сентября, 01:03
Updated 13 сентября, 01:03
Сегодня, 13 сентября, атмосферный фронт покинет регион и дожди прекратятся, сообщает «Примгидромет». Затем в край ворвется гребень антициклона. Максимальный температурный фон станет ниже — +15 — +22 °С. Юго-восток ощутит холодный воздух ближе к вечеру, так что столбики термометров поднимутся днем до +24 — +27 °С.
В субботу, 14 сентября, в Приморье начнутся дожди из-за циклона. Осадки на фоне ложбины холода усилят похолодание. В горных районах температура воздуха упадет до +1, максимальный показатель ночью — +12°С. Днем столбики термометров покажут +11 — +22 °С.
В воскресенье погода улучшится, но минимальные температуры останутся в тех же пределах, что и в субботу. Зато дневная температура станет немного выше, — +18 — +25 °С.
Во Владивостоке воздух прогреется до +19 — +22 °С в утренние часы, но потом температура начнет снижаться.
Воскресенье выдастся дождливым и холодным, однако уже днем распогодится и потеплеет до +18 — +22 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осень постепенно осваивается в Приморском крае.