Фильм о настоящем человеке: Владивосток раньше всей России увидел «9 секунд»

Во Владивостоке — помимо Юрия Обухова и Алексея Рязанцева — фильм зрителям представили народный артист России Дмитрий Певцов, исполнивший одну из главных ролей, и Бато Шойнжонов — молодой артист Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева, выпускник театрального института имени Щукина. Для Бато эта роль стала первой главной ролью в кино. Ранее он снимался в фильме «Серебряные коньки» (12+). Заметим, что Дмитрий и Бато прилетели во Владивосток всего на один день — именно для того, чтобы представить картину зрителям столицы ДФО.