Фильм о настоящем человеке: Владивосток раньше всей России увидел «9 секунд»

Posted 16 сентября, 05:37
Published 16 сентября, 05:37
Modified 16 сентября, 05:39
Updated 16 сентября, 05:39
Лента «9 секунд», рассказывающая о том, как 19-летний матрос Алдар Цыденжапов ценой своей жизни спас эсминец, на котором он служил, и 348 человек команды, родилась во Владивостоке, снималась в нашем городе и первыми зрителями ее стали владивостокцы.
— Несколько лет назад во время кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» мы гуляли по Корабельной набережной Владивостока, — рассказал продюсер фильма Юрий Обухов. — И среди кораблей ТОФ увидели корвет «Герой России Алдар Цыденжапов». Нам стало интересно, в честь кого и почему назван корвет. И когда мы узнали эту историю, она просто потрясла. Решение, что об этом подвиге, об этом парне нужно снять фильм, было принято почти сразу же.
Съемки картины (режиссёр Олег Штром) проходили во Владивостоке, в посёлке Агинском (Республика Бурятия), где родился и вырос Алдар Цыденжапов. И по договоренности с оргкомитетом кинофестиваля «Меридианы Тихого» лента должна была стать фильмом открытия кинофорума в 2024 году.
— И даже когда мы узнали, что кинофестиваль не состоится, мы всё равно решили найти возможность показать ленту владивостокцам раньше, чем всей России (в прокат по стране картина выйдет 26 сентября), — рассказал Алексей Рязанцев, продюсер ленты, генеральный директор компании «Каро Премьер». — Очень рад, что нам пошло навстречу руководство кинотеатра «Океан», оргкомитет кинофестиваля, что состоялись «События. „Меридианы Тихого“ и что их главным мероприятием стала наша премьера. Подчеркну, что мы снимали и будем снимать такие ленты — о настоящих героях, о реальных героях нашей страны, ленты о тех, с кого стоит брать пример нашей молодёжи и кем могут гордиться земляки.
Во Владивостоке — помимо Юрия Обухова и Алексея Рязанцева — фильм зрителям представили народный артист России Дмитрий Певцов, исполнивший одну из главных ролей, и Бато Шойнжонов — молодой артист Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева, выпускник театрального института имени Щукина. Для Бато эта роль стала первой главной ролью в кино. Ранее он снимался в фильме «Серебряные коньки» (12+). Заметим, что Дмитрий и Бато прилетели во Владивосток всего на один день — именно для того, чтобы представить картину зрителям столицы ДФО.
Отметим, что в картине снялись — в ролях второго плана — артисты театров Приморского края: народный артист России Владимир Сергияков, Павел Пятыров, Максим Вахрушев, Владимир Илюхин, а также жители города, в том числе и журналисты, и моряки частей ТОФ — от матросов до контр-адмирала Евгения Сироты.
А в селе Агинском, на родине героя, съемочная группа провела не один день, Бато Шойнжонов познакомился и много общался с родителями Алдара Цыденжапова.
— Именно поэтому у нас получился фильм, снятый с любовью к России, к ее армии и флоту, к каждому зрителю. Фильм о настоящем человеке, о парне, который может стать примером для молодых. Под этот фильм не стоит жрать попкорн, — отметил Дмитрий Певцов, сыгравший роль врача, боровшегося за жизнь Алдара.
Дмитрий Певцов рассказал, что в течение семи лет отказывался от предложений сниматься в российском кино, потому что не видел достойных вариантов среди предлагаемых ему сценариев. И только сценарий «9 секунд» не оставил у него ни малейшего сомнения — ответ может быть только один: «Да!».
— Между прочим, композитор Алексей Рыбников, который написал музыку к фильму, был очень занят, когда я обратился к нему, — рассказал Юрий Обухов. — Но как только прочёл сценарий, сразу же согласился. Отмечу так же, что в фильме звучит песня, которую написал не Алексей Рыбников, а ваш земляк, капитан второго ранга Александр Викторов.
Бато Шойнжонов — как оказалось — не впервые в нашем городе. В свое время он служил срочную службу в селе Черниговка, в частях ВВС.
— Я очень хотел попасть на флот, но судьба решила иначе, — отметил Бато. — И поэтому я очень благодарен этому фильму, людям, которые сейчас рядом со мной сидят, командованию ТОФ, которое очень помогло нам в съемках фильма, — ведь благодаря им я тоже в каком-то смысле стал моряком. Между прочим, съемки велись на том самом эсминце «Быстрый», где все происходило в 2010 году.
Самыми сложными, по словам Бато Шойжонова, были съёмки финальных эпизодов, того момента, когда главный герой в центре пожара в ходовой части эсминца, горя заживо, перекрывал вентиль подачи топлива. За девять секунд в центре пожара Алдар Цыденжапов получил ожоги 90 процентов тела…
— Понимаете, получилось так, что мы снимали фильм не хаотично, как это обычно происходит (сегодня снимается финал, а завтра — середина, а потом начало), а последовательно, от начала к финалу. Сначала мы поехали в Агинское, где я много узнал о своем герое, потом дальше, словом, я как бы вместе с Алдаром прошёл этот путь от и до. Это было эмоционально совсем не просто, но драматически мы были заряжены, — сказал Бато Шойжонов. — И те самые девять секунд, конечно, мы снимали дольше, два дня. Два дня горели. Я до сих пор поражаюсь тому, как Алдар — а ведь он был невелик ростом и по комплекции скорее худощав (мне пришлось похудеть на 10 килограммов для съемок), сумел закрутить этот вентиль, такой тугой, раскалённый, когда вокруг все горело и горел он сам… Это, наверное, и есть тот самый случай, когда сила духа сильнее тела и когда человек совершает невозможное во имя высокого. Я считаю, что такие фильмы, как «9 секунд», должны как можно чаще появляться в прокате, сниматься в нашей стране.
Особо участники съемочной группы отметили тот факт, что в Приморском крае, во Владивостоке делается очень много для того, чтобы сюда приезжали снимать кино.
Напомним, в Приморье при поддержке правительства края начал работу Центр поддержки и развития кино, в задачи которого входит развитие киноиндустрии в регионе и создание благоприятной среды для кинематографистов страны. Еще одним из ключевых шагов в развитии киноиндустрии Приморского края стал запуск системы рибейтов для кинематографистов России — меры финансовой поддержки, которая дает возможность получить частичное возмещение затрат из краевого бюджета на производство национальных фильмов в регионе для повышения его туристской популярности.
— Мы снимаем здесь уже третью картину, — отметил Юрий Обухов. — И благодаря тому факту, что в городе есть кинокомиссия, которая помогает нам во всем, что мы получаем ритбейт за нашу работу, мы и сами хотим снова и снова снимать здесь, и коллегам рекомендуем.
Он отметил, что у Приморья, Владивостока есть необходимая для съемок инфраструктура, а еще — прекрасные пейзажи, уникальные локации, погода, море. И можно не сомневаться, что в городе будут все чаще снимать кино.
— Нашей же ленте — «9 секунд» — еще только предстоит выход в российский прокат, — отметил Алексей Рязанцев, — отпечатано 2000 копий. — Мы стараемся сохранять те традиции, которые всегда были в советском и российском кино, мы хотим, чтобы о настоящих героях нашей страны знали как можно больше. Я очень надеюсь и верю, что «9 секунд» ждёт счастливая прокатная судьба.
Дмитрий Певцов и Бато Шойжонов оставили отпечатки своих рук для Аллеи звезд, что выложена перед входом в кинотеатр «Океан».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в рамках проекта «События. „Меридианы Тихого“ прошли ещё кинопоказы.