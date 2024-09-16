Всё снято во Владивостоке: кино с приморским акцентом показали в сквере Юла Бриннера

Posted 16 сентября, 01:35
Published 16 сентября, 01:35
Modified 16 сентября, 03:42
Updated 16 сентября, 03:42
Все фильмы, показанные в сквере Юла Бриннера, в рамках проекта, были отобраны специалистами XX кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» (16+) в программу «Сделано во Владивостоке». Увы, кинофестиваль в 2024 году не состоялся, но тем не менее фильмы увидела публика. И это было замечательно.
Даже в первый день показов, 13 сентября, когда дождь и ветер бушевали в краевом центре, просмотры все равно состоялись — их просто перенесли в культурное пространство Третьяковской галереи. И там зрителей было битком! Впрочем, определение «яблоку негде упасть» вполне подходило и к показам под открытым небом 14 и 15 сентября. В сквере Юла Бриннера ни одного свободного стульчика не было, некоторые смотрели кино стоя. Ведь это не просто кино! А наше, родное, владивостокское.
— За два дня зрители смогли увидеть пятнадцать кинокартин, снятых во Владивостоке в 2023 и в 2024 годах. Многие фильмы были показаны впервые широкой публике, в том числе некоторые участники съемочных групп впервые смогли сами увидеть результат своих трудов на экране в зрительном зале, — отметили организаторы проекта «События. Меридианы Тихого».
После каждого фильма звучали аплодисменты — зрители щедро награждали создателей картин, поскольку, как отметил программный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого» Юрий Гончаров, все они искренние, настоящие, снятые энтузиастами и истинно влюбленными в кино людьми.
Кинопоказы прошли в рамках «Событий. Меридианы Тихого» — специального проекта от организаторов известного кинофестиваля. С 13 по 28 сентября во Владивостоке проходят фестивальные встречи, кинолекторий, выставка, презентации кино- и анимационных работ студийцев Школы креативных индустрий (РГИСИ).
Напомним, в Приморье при поддержке правительства края начал работу Центр поддержки и развития кино, в задачи которого входит развитие киноиндустрии в регионе и создание благоприятной среды для кинематографистов страны. Еще одним из ключевых шагов в развитии киноиндустрии Приморского края стал запуск системы рибейтов для кинематографистов России — меры финансовой поддержки, которая дает возможность получить частичное возмещение затрат из краевого бюджета на производство национальных фильмов в регионе для повышения его туристской популярности.
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