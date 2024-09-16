Всё снято во Владивостоке: кино с приморским акцентом показали в сквере Юла Бриннера

Даже в первый день показов, 13 сентября, когда дождь и ветер бушевали в краевом центре, просмотры все равно состоялись — их просто перенесли в культурное пространство Третьяковской галереи. И там зрителей было битком! Впрочем, определение «яблоку негде упасть» вполне подходило и к показам под открытым небом 14 и 15 сентября. В сквере Юла Бриннера ни одного свободного стульчика не было, некоторые смотрели кино стоя. Ведь это не просто кино! А наше, родное, владивостокское.