Идет новый циклон: дожди снова пройдут в Приморском крае — когда?

В прошлые выходные в Приморском крае погода была переменчивой. В субботу из-за циклона, который двигался над Японским морем, на большей части территории края выпало до 12 мм осадков, а на юго-востоке — от 16 до 19 мм. Без дождей обошлось только на северо-востоке. Температура днем колебалась между +11 и +15 °C, на 4-7 градусов прохладнее обычного. В ночь на воскресенье дождь прекратился, и столбики термометров опустились до +2…+8 °C, на побережье было +9…+12 °C. Днем в воскресенье потеплело до +18…+23 °C. Минувшей ночью под действием антициклона температура опустилась до +1…+5 °C, на побережье — до +7…+11 °C.