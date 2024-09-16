Идет новый циклон: дожди снова пройдут в Приморском крае — когда?

Posted 16 сентября, 01:55
Published 16 сентября, 01:55
Modified 16 сентября, 01:57
Updated 16 сентября, 01:57
В прошлые выходные в Приморском крае погода была переменчивой. В субботу из-за циклона, который двигался над Японским морем, на большей части территории края выпало до 12 мм осадков, а на юго-востоке — от 16 до 19 мм. Без дождей обошлось только на северо-востоке. Температура днем колебалась между +11 и +15 °C, на 4-7 градусов прохладнее обычного. В ночь на воскресенье дождь прекратился, и столбики термометров опустились до +2…+8 °C, на побережье было +9…+12 °C. Днем в воскресенье потеплело до +18…+23 °C. Минувшей ночью под действием антициклона температура опустилась до +1…+5 °C, на побережье — до +7…+11 °C.
В понедельник с запада придет циклон. Появится облачность, большую часть дня осадков не ожидается, лишь к вечеру возможен небольшой дождь в отдельных местах. Температура достигнет +19…+26 °C. Ночью фронты пройдут над Приморьем, вызвав небольшой или умеренный дождь. Минимальная температура составит +8…+17 °C.
Во вторник, 17 сентября, днем фронты уйдут, дожди закончатся, и небо прояснится.
Во Владивостоке в понедельник будет преимущественно облачно, ближе к ночи возможен небольшой дождь. Температура будет немного ниже, чем в выходные.
Предстоящей ночью возможен небольшой дождь при температуре +15…+17 °C. Во вторник в городе будет солнечная погода, температура поднимется до +23…+26 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье придет осенняя прохлада.