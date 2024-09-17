Машины в хлам, город стоит: жуткая авария случилась во Владивостоке — фото

Posted 17 сентября, 03:47
Published 17 сентября, 03:47
Modified 17 сентября, 04:02
Updated 17 сентября, 04:02
В дальневосточной столице на Океанском проспекте около дома №149 случилось серьезное дорожное происшествие с участием нескольких машин.
По данным аварийных комиссаров, рулевой Mitsubishi Lancer пересек двойную сплошную при повороте, затем столкнулся с Lexus. Пострадавшее авто отбросило на Toyota Camry и Nissan Juke припаркованные. «Лансер» от удара откинуло в мимо проезжающий Toyota Land Cruiser Prado.
В результате инцидента потребовалась госпитализация пассажирке «Мицубиси». Судя по кадрам и комментариям в соцсетях, из-за ДТП собралась серьезная пробка в районе Зари, а также со стороны Баляева.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии в пригороде Владивостока.