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Posted 17 сентября, 03:47

Published 17 сентября, 03:47

Modified 17 сентября, 04:02

Updated 17 сентября, 04:02

Массовое ДТП парализовало движение во Владивостоке

Машины в хлам, город стоит: жуткая авария случилась во Владивостоке — фото

17 сентября 2024, 03:47
Фото: Автогарант. dpsvlc

Массовое ДТП парализовало движение во Владивостоке

Один горе-водитель устроил безудержное «веселье» для автомобилистов в Приморье. Огромные заторы наблюдаются в разных частях города из-за столкновения машин.

В дальневосточной столице на Океанском проспекте около дома №149 случилось серьезное дорожное происшествие с участием нескольких машин.

По данным аварийных комиссаров, рулевой Mitsubishi Lancer пересек двойную сплошную при повороте, затем столкнулся с Lexus. Пострадавшее авто отбросило на Toyota Camry и Nissan Juke припаркованные. «Лансер» от удара откинуло в мимо проезжающий Toyota Land Cruiser Prado.

Фото: Автогарант. dpsvlc

В результате инцидента потребовалась госпитализация пассажирке «Мицубиси». Судя по кадрам и комментариям в соцсетях, из-за ДТП собралась серьезная пробка в районе Зари, а также со стороны Баляева.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии в пригороде Владивостока.

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