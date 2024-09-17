Машины в хлам, город стоит: жуткая авария случилась во Владивостоке — фото

По данным аварийных комиссаров, рулевой Mitsubishi Lancer пересек двойную сплошную при повороте, затем столкнулся с Lexus. Пострадавшее авто отбросило на Toyota Camry и Nissan Juke припаркованные. «Лансер» от удара откинуло в мимо проезжающий Toyota Land Cruiser Prado.