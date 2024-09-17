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Posted 17 сентября, 03:57

Published 17 сентября, 03:57

Modified 17 сентября, 03:59

Updated 17 сентября, 03:59

Секреты закулисных профессий раскрывает Приморская сцена Мариинского театра

Секретное место Владивостока — здесь делают трансформеры

17 сентября 2024, 03:57
Фото: Наталья Макагонова. Приморская сцена Мариинского театра

Секреты закулисных профессий раскрывает Приморская сцена Мариинского театра

Сюжет
Спектакль
Они не выходят на сцену и не купаются в овациях зрителей после спектакля. Эту честь они уступают артистам — и по праву. Но, восхищаясь оперой или балетом, мы, зрители, восхищаемся и их работой. Знакомьтесь — мастера закулисных профессий Приморской сцены Мариинского театра.

Сегодня мы погрузимся в мир красивых тканей и удивительных нарядов. Знакомьтесь — закройщики пошивочного цеха Приморской сцены Мариинского театра Ирина Шильникова и Марина Пономарёва.

Ирина Шильникова и Марина ПономарёваИрина Шильникова и Марина Пономарёва
Ирина Шильникова и Марина Пономарёва. Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра

Выложиться на двести процентов

Создание костюмов для постановок — процесс, полный магии. Ну хорошо, пусть не магии, но поисков, открытий, интересных решений. Ведь воплотить в жизнь идею художника театра — причём именно так, как он задумал, совсем не просто.

— Пётр Окунев, главный художник Приморской сцены Мариинского театра, создаёт эскизы, продумывает образы героев, а уж наша задача — воплотить их в жизнь, — говорят Ирина и Марина. — Но если не удаётся нам что-то выполнить по эскизу, то мы с ним консультируемся и находим какое-то решение совместно. Мы всегда в диалоге, как и с нашим технологом Татьяной Неласовой. Очень важно — в первую очередь, для удобства артиста — чтобы ткань была эластичная, растяжимая, чтобы любые, даже резкие движения не доставляли дискомфорта и не испортили костюм.

— А что ещё важно учитывать, кроме эластичности, при закупке тканей? Важен ли, например, тот факт, чтобы они были натуральными?

— Да, конечно, для создания костюмов театр закупает в основном натуральные ткани — в них и артисту комфортнее. Хлопок, шерсть, лён. Но с другой стороны, например, в костюмах для балетных постановок без синтетических материалов просто не обойтись. Они более растяжимые, более износостойкие.

Ткани театр закупает и во Владивостоке, и в Санкт-Петербурге, а бывает, что и в других городах. Например, для оперы «Иоланта» Петра Чайковского (12+) приобретали ткани в «городе невест», в Иваново. Но в большинстве своём заказываем материалы в Санкт-Петербурге, так как там есть специализированные магазины, которые работают именно с театрами. Кроме того, порой в нашем городе просто не найти поставщика, у которого бы был такой метраж ткани — например, на костюмы для 60 человек…

— А ведь и правда, вы же шьёте костюмы на всю труппу — балетную, оперную! Это же огромные объёмы. Сколько же человек работает в пошивочном цехе?

— Девять человек работают в цехе, что находится в здании театра. И ещё у нас есть цех на улице Днепровской, где работает 12 швей и два закройщика. Но всё равно нам очень, очень нужны кадры. Ведь если раньше нам помогали коллеги из Санкт-Петербурга, то теперь все постановки мы отшиваем сами. Пожалуй, только обувь во Владивостоке не делаем, хотя… Те же поножи, онучи мы сами отшиваем, потому что у нас есть все необходимые лекала.

— Да, объёмы работы у вас огромные, а сроки — жёсткие…

— И огромная ответственность, ведь никто не будет переносить сроки премьеры, например. Поэтому мы выкладываемся на все «сто». И даже на двести процентов.

Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра

Каждый день изобретаем

— Интересно, а при создании костюмов учитываются, например, пожелания артистов? Или их особенности — ну вдруг у кого-то аллергия на шерсть?

— Конечно, такие важные нюансы, как аллергия, учитываются обязательно. Мы в таком случае придумываем дополнительные натуральные подклады, чтобы артисту было комфортно и чтобы, когда он выкладывается на сцене, натуральная подкладочная ткань впитывала всё в себя.

Пришиваем кнопочки, крючки, застёжки делаем дополнительные, где-то даже вставки эластичные, чтобы сделать костюм удобным, чтобы артист не задумывался об этом на сцене. А уж когда для балета отшиваем, там надо постоянно думать, чтобы никаких конфузов не было! И подчас — да что там подчас, почти всегда — мы придумываем что-то, находим нестандартные решения, словом, фишечек у нас профессиональных много. Какие-то решения нам и артисты подсказывают, ведь именно они могут проверить, каков костюм в эксплуатации… Нередко оперные солисты нас просят пришить дополнительную фурнитуру — чтобы рубашка, например, не выскочила из брюк, когда артист сделает резкое движение.

— Учитывается ли такой нюанс, как удобство для артиста?

— Разумеется. Например, в той же «Иоланте» (12+) юбки из гобелена — со шлейфами. Так вот, для них мы специально делали подъюбники, к которым крепили эти шлейфы, чтобы когда артистка поворачивается, например, ей не надо было бы шлейф руками поправлять, а он сам скользил, куда нужно.

И ещё мы всегда учитываем, чтобы костюм было легко стирать. Разделяем детали, что возможно — делаем съёмным. Манжеты, рюши, жабо, воротнички — это всё пришиваем вручную, чтобы было легко снять и отстирать, потому что знаем: артисты работают в гриме, и эти детали обязательно испачкаются.

Однако не со всеми тканями это можно провернуть — некоторые материалы вообще стирать нельзя. Бархат, например, только сдавать в химчистку. Или в «Лебедином озере» (6+) — лифы из пуха и перьев тоже в стиральную машину не положишь…

— Но стираете костюмы не вы?

— Нет, у нас есть прачечная и мастер по стирке Наталья Михайловна, у неё золотые руки, и она тоже придумывает множество полезных идей — как постирать деликатные детали и не испортить. У неё разные средства, и мочалочки специальные, и губки, чтобы нежно вручную оттереть загрязнения.

— Вообще за костюмами сложный уход?

— Скорее, постоянный. Выстирать после спектакля, высушить… Например, если «Щелкунчика» (6+) по два раза в день дают, как на зимних каникулах, то фенами просушить костюмы между спектаклями, чтобы они были сухие и комфортные. Бывает, что наш мастер стирки и на ночную смену приходит, чтобы к утру всё подготовить и отдать к спектаклю.

Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра

— А как решается вопрос размеров? Для солистов костюмы шьются индивидуально?

— Да. Бывает, что в постановке пять составов, и мы шьём пять комплектов — по размерам конкретных исполнителей.

А что касается хора или кордебалета… Или случая, что артист слегка набрал или скинул вес… Мы всегда предусматриваем в костюме возможность его чуть увеличить или уменьшить — швы, например, ушить или расшить. На спине делаем не замок или пуговицы, а шнуровку.

Словом, мы тут в цеху делаем костюмы-трансформеры. Причём, применяя нестандартные подходы. На то это и театр — здесь творчество во всём. В том числе в пошиве костюмов.

— Вы сказали, что выкладываетесь на двести процентов. Приходится засиживаться за машинкой, например, допоздна?

— Бывает, — кивают Ирина и Марина. — Особенно недели за две до премьеры, когда начинается, так сказать, Страдная пора. Или если меняется состав спектакля, или кто-то из артистов заболел… А бывает, что на исполнение главной партии прилетают солисты с Мариинского театра, из Санкт-Петербурга. И нужно переделать по их размерам уже готовые, сшитые на местных солистов костюмы. Как-то раз мы платье 46-го размера на 52-й переделывали… И справились! А потом возвращали его в исходный размер.

— Вы много времени проводите за раскройным столом, что важно в этом смысле с точки зрения условий работы? Большие окна в цеху? Освещение?

— И окна, и верхнее освещение, так как у нас очень много ручной работы. Вышивка, пришивание стразов, пайеток, всевозможных мелких деталей. Для снежинок из «Щелкунчика» (6+), например, по 700 пайеток и стразов на один только костюм уходит! А костюмов таких 36 штук.

Сцена из балета "Федра"Сцена из балета "Федра"
Сцена из балета "Иоланта"Сцена из балета "Иоланта"
Сцена из балета "Иоланта"Сцена из балета "Иоланта"
Сцена из спектакля «Репка»Сцена из спектакля «Репка»
Сцена из балета "Федра". Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра

— Скажите, вы гордитесь собой, когда видите, как артисты в ваших костюмах работают на сцене?

— Мы не столько на артистов, сколько на костюмы смотрим, — хохочут Ирина Шильникова и Марина Пономарёва. — Причём даже если бываем в других театрах, да что там — даже в сериалах на телевидении. Как что сшито, как что придумано… Профдеформация!

Берём утеплитель — получаем костюм

— А дежурят ли представители пошивочного цеха за кулисами во время спектакля?

— Нет, это обязанность костюмеров. Их задача — быстро-быстро переодеть артистов. Если что-то порвалось, оторвалось, вылезло — быстро зашить и починить. Всё необходимое у них есть под рукой, так как бывает всякое — и на подол можно наступить нечаянно, например. Многое чинится здесь же, на ходу.

— А новые технологии вы какие-то используете, необычные фактуры, материалы?

— Необычные материалы — да. С лёгкой руки нашего технолога мы вполне освоили рынок стройматериалов, — смеются мастерицы. — Когда шили костюмы к спектаклю «Репка» (0+), то как раз использовали особый строительный утеплитель — тонкий, но пластичный и лёгкий материал. Раньше таких облегчённых материалов не было, и артисту в похожем костюме могло быть очень тяжело и некомфортно… А тут сделали лёгкий каркас, сверху натянули ткань, окрашенную, как нам надо, задекорировали — и отлично! И костюм загляденье, и артисту удобно, комфортно, легко. А хвосты для Жучки, Кошки, Мышки из той же «Репки»? Опять же пришли на помощь стройматериалы — утеплители для труб! Лёгкие, форму отлично держат. Обклеили их, закрепили — всем хвостам хвосты, на зависть! И придумали мы это методом мозгового штурма, все вместе. В нашем деле дружный креативный коллектив — самое важное.

— Помните свои самые сложные работы?

— У меня, — говорит Марина Пономарёва, — это платье к четырёхметровой статуе для балета «Федра» (16+). Помню ломали голову, как раскроить платье такого размера, ведь и стола подходящего нет. Но ничего: в фойе 4-го этажа разложила ткани, надела наколенники… и пошла кроить. Сейчас же нам стол в цеху «нарастили», можем и не такие костюмы шить.

— Вот-вот, — улыбается Ирина Шильникова. — А я так же платье для Смерти к балету «Юноша и Смерть» (16+) кроила. В фойе, на коленях, так как оно тоже очень большое.

Сцена из спектакля "Репка"Сцена из спектакля "Репка"
Сцена из спектакля "Репка"Сцена из спектакля "Репка"
Сцена из балета "Щелкунчик"Сцена из балета "Щелкунчик"
Сцена из балета «Щелкунчик»Сцена из балета «Щелкунчик»
Сцена из спектакля "Репка". Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра

— Вот когда вы всё сшили, выполнили заказ, все костюмы к спектаклю готовы… Легко вы с ними расстаётесь? Не прикипаете душой к своим изделиям?

— А у нас нет времени на это, — улыбаются Ирина и Марина. — Мы сдаём костюмы к этой постановке, а в цехе уже лежат ткани, эскизы, лекала для следующей. Только успевай!

— А дома для себя вы шьёте?

— Ой, нет. Сил не остаётся и даже желания. Хотя машинки у нас есть швейные дома… Стоят себе, пыль с них стираем!

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