Секретное место Владивостока — здесь делают трансформеры

— Девять человек работают в цехе, что находится в здании театра. И ещё у нас есть цех на улице Днепровской, где работает 12 швей и два закройщика. Но всё равно нам очень, очень нужны кадры. Ведь если раньше нам помогали коллеги из Санкт-Петербурга, то теперь все постановки мы отшиваем сами. Пожалуй, только обувь во Владивостоке не делаем, хотя… Те же поножи, онучи мы сами отшиваем, потому что у нас есть все необходимые лекала.