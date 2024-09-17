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Posted 17 сентября, 02:26

Published 17 сентября, 02:26

Modified 17 сентября, 03:42

Updated 17 сентября, 03:42

Таксиста, из машины которого на ходу выпала пассажирка, нашли во Владивостоке

Таксиста, из машины которого на ходу выпала пассажирка, нашли во Владивостоке

17 сентября 2024, 02:26
Фото: 1MI
Сюжет
Такси
Водителя такси-участника инцидента в Советском районе Владивостока задержали полицейские. Его лишили права управления транспортными средствами на год и поместили в спецприемник.

Полицейские нашли водителя такси, который попал в ДТП в Советском районе Владивостока. Из его машины выпала пассажирка.

Сотрудники полиции определили личность и местоположение водителя такси, участвовавшего в инциденте в Советском районе Владивостока. Ранее сообщалось, что 47-летняя жительница Артема ехала в такси, когда в какой-то момент водитель автомобиля Toyota Corolla Axio потерял сознание и наехал на препятствие (леерное ограждение) на улице Успенского. Пассажирке не удалось вернуть его к сознанию. Она испугалась за свою жизнь, выпрыгнула из движущегося автомобиля, а водитель скрылся.

Женщина получила травмы — закрытый вывих плеча.

В ходе оперативных действий сотрудники Госавтоинспекции УМВД России Владивостока выявили личность и задержали водителя. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего расследования. Задержанного сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и проверили по базам данных.

В отношении водителя сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом. Суд Советского района назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год.

Участковым уполномоченным полиции составлены административные протоколы в отношении задержанного по соответствующим статьям. На данный момент мужчина находится в специальной камере для задержанных в отделе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о происшествии, в котором женщина выпала из автомобиля такси во Владивостоке.

Выпрыгнула из машины: резонансным ДТП с такси в Приморье заинтересовались федералы
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