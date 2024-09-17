Таксиста, из машины которого на ходу выпала пассажирка, нашли во Владивостоке

Сотрудники полиции определили личность и местоположение водителя такси, участвовавшего в инциденте в Советском районе Владивостока. Ранее сообщалось, что 47-летняя жительница Артема ехала в такси, когда в какой-то момент водитель автомобиля Toyota Corolla Axio потерял сознание и наехал на препятствие (леерное ограждение) на улице Успенского. Пассажирке не удалось вернуть его к сознанию. Она испугалась за свою жизнь, выпрыгнула из движущегося автомобиля, а водитель скрылся.