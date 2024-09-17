Таксиста, из машины которого на ходу выпала пассажирка, нашли во Владивостоке

Posted 17 сентября, 02:26
Published 17 сентября, 02:26
Modified 17 сентября, 03:42
Updated 17 сентября, 03:42
Полицейские нашли водителя такси, который попал в ДТП в Советском районе Владивостока. Из его машины выпала пассажирка.
Сотрудники полиции определили личность и местоположение водителя такси, участвовавшего в инциденте в Советском районе Владивостока. Ранее сообщалось, что 47-летняя жительница Артема ехала в такси, когда в какой-то момент водитель автомобиля Toyota Corolla Axio потерял сознание и наехал на препятствие (леерное ограждение) на улице Успенского. Пассажирке не удалось вернуть его к сознанию. Она испугалась за свою жизнь, выпрыгнула из движущегося автомобиля, а водитель скрылся.
Женщина получила травмы — закрытый вывих плеча.
В ходе оперативных действий сотрудники Госавтоинспекции УМВД России Владивостока выявили личность и задержали водителя. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего расследования. Задержанного сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и проверили по базам данных.
В отношении водителя сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом. Суд Советского района назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год.
Участковым уполномоченным полиции составлены административные протоколы в отношении задержанного по соответствующим статьям. На данный момент мужчина находится в специальной камере для задержанных в отделе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о происшествии, в котором женщина выпала из автомобиля такси во Владивостоке.