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Posted 17 сентября, 05:32

Published 17 сентября, 05:32

Modified 17 сентября, 05:34

Updated 17 сентября, 05:34

Во Владивостоке ведётся плановый ремонт дорог

Во Владивостоке продолжается ремонт дорог, пострадавших от тайфуна

17 сентября 2024, 05:32
Фото: vostokmedia.com

Во Владивостоке ведётся плановый ремонт дорог

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Наш Город
Во Владивостоке активно продолжается ремонт дорог и улиц — в том числе тех, что пострадали во время недавнего тайфуна.

В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что все участки дорог, которые были размыты во время буйства стихии, взяты на учёт и уже ждут своего часа.

Например, на улице Фадеева в районе дома № 12 дорожное полотно изрядно пострадало, фактически став непроезжим.

Фото: vostokmedia.com
— Нам известно о том, что произошло на данном участке, на место специалисты уже выезжали, — сообщили в управлении дорог администрации города. — Проведено обследование, составлены сметы, проводится корректировка бюджета и в скором времени планируем приступить к ремонту. Работы выполним в 2024 году.

Также продолжается локальный ремонт на улицах Борисенко, 44, Херсонской, Калинина, Лейтенанта Шмидта, Нестерова, Шилкинской, Тунгусской и 13-й Рабочей.

Устранение ям и неровностей выполняют бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий», а также и компании-подрядчики. Все — четко по технологии: снятие разрушенного асфальта, устранение ям и укладка нового покрытия. Была яма, которую кляли, на чем свет стоит, водители и местные жители, — и вот ее уже нет.

Скоро такое рукотворное чудо произойдёт в районе дома № 44 на улице Борисенко. Там уже снято больше 2 800 квадратных метров асфальта. Впереди — укладка нового.

— Ремонт проводим во всех районах. Первоочередное внимание, конечно же, уделяется основным дорогам, маршрутам общественного транспорта, подъездам к социальным учреждениям. На дорогах с интенсивным движением работы проводят по ночам, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, — добавили в управлении дорог администрации города.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где еще идет ремонт дорог.

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