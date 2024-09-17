Во Владивостоке продолжается ремонт дорог, пострадавших от тайфуна

Устранение ям и неровностей выполняют бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий», а также и компании-подрядчики. Все — четко по технологии: снятие разрушенного асфальта, устранение ям и укладка нового покрытия. Была яма, которую кляли, на чем свет стоит, водители и местные жители, — и вот ее уже нет.