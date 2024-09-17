Во Владивостоке продолжается ремонт дорог, пострадавших от тайфуна

Posted 17 сентября, 05:32
Published 17 сентября, 05:32
Modified 17 сентября, 05:34
Updated 17 сентября, 05:34
В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что все участки дорог, которые были размыты во время буйства стихии, взяты на учёт и уже ждут своего часа.
Например, на улице Фадеева в районе дома № 12 дорожное полотно изрядно пострадало, фактически став непроезжим.
— Нам известно о том, что произошло на данном участке, на место специалисты уже выезжали, — сообщили в управлении дорог администрации города. — Проведено обследование, составлены сметы, проводится корректировка бюджета и в скором времени планируем приступить к ремонту. Работы выполним в 2024 году.
Также продолжается локальный ремонт на улицах Борисенко, 44, Херсонской, Калинина, Лейтенанта Шмидта, Нестерова, Шилкинской, Тунгусской и 13-й Рабочей.
Устранение ям и неровностей выполняют бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий», а также и компании-подрядчики. Все — четко по технологии: снятие разрушенного асфальта, устранение ям и укладка нового покрытия. Была яма, которую кляли, на чем свет стоит, водители и местные жители, — и вот ее уже нет.
Скоро такое рукотворное чудо произойдёт в районе дома № 44 на улице Борисенко. Там уже снято больше 2 800 квадратных метров асфальта. Впереди — укладка нового.
— Ремонт проводим во всех районах. Первоочередное внимание, конечно же, уделяется основным дорогам, маршрутам общественного транспорта, подъездам к социальным учреждениям. На дорогах с интенсивным движением работы проводят по ночам, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, — добавили в управлении дорог администрации города.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где еще идет ремонт дорог.