Чем Суйфэньхэ похожа на Версаль и Петергоф, узнают жители Владивостока

Posted 18 сентября, 00:38
Published 18 сентября, 00:38
Modified 18 сентября, 00:40
Updated 18 сентября, 00:40
Вы удивлены? Вы не знали, что во всем знакомой «Суньке» бьёт ключом культурная жизнь, что у этого китайского приграничного города интересная история? Всего лишь одна лекция — она состоится 22 сентября в библиотеке № 1 (6+, улица Верхнепортовая, 76) — раскроет вам глаза и откроет, по мнению организаторов, для многих посещение этот город с новой неожиданной стороны.
Интересно, что рассказывать о культуре и истории Суйфэньхэ будет гость Владивостока — кандидат исторических наук, профессор кафедры регионоведения Невского института языка и культуры (Санкт-Петербург) Герман Дудченко.
В пресс-центра министерства культуры и архивного дела правительства Приморского края рассказали: «Для многих приморцев Суйфэньхэ — прежде всего город торговый, город для шоппинга и гастротуризма, город, из которого можно отправиться вглубь КНР. Но в ходе лекции слушателям откроется совершенно другой город. Суйфэньхэ достоин многих эпитетов, относящихся к миру искусства и ярких образов. Его смело можно называть городом музеев или городом художников. В нём имеются интересные скульптуры и даже дворцово-парковые комплексы, напоминающие Версаль и Петергоф».
Начало лекции «Мир искусства Суйфэньхэ» в 15 часов. Вход свободный.
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