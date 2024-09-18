Чем Суйфэньхэ похожа на Версаль и Петергоф, узнают жители Владивостока

Вы удивлены? Вы не знали, что во всем знакомой «Суньке» бьёт ключом культурная жизнь, что у этого китайского приграничного города интересная история? Всего лишь одна лекция — она состоится 22 сентября в библиотеке № 1 (6+, улица Верхнепортовая, 76) — раскроет вам глаза и откроет, по мнению организаторов, для многих посещение этот город с новой неожиданной стороны.