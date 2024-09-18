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Posted 18 сентября, 05:21

Published 18 сентября, 05:21

Modified 18 сентября, 05:23

Updated 18 сентября, 05:23

Во Владивостоке ликвидирован пожар во дворе жилого дома

Горели мусор и автомобили: пожар ликвидирован во Владивостоке

18 сентября 2024, 05:21
Фото: 1MI

Во Владивостоке ликвидирован пожар во дворе жилого дома

Сюжет
Пожар
Несколько машин едва не сгорели дотла во Владивостоке. Утром во дворе одного из многоквартирных домов на улице Адмирала Кузнецова начался пожар у мусорных баков.

В новых медиа появилось видео пожара, также на нем было видно, что местные жители всеми силами стараются оттащить от горящих мусорных баков припаркованные рядом автомобили.

Видео: @svodka25.
— На улице Адмирала Кузнецова произошло возгорание мусорных баков и двух рядом припаркованных легковых автомобилей, — пояснили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю. — Пожарный расчет прибыл на место и оперативно ликвидировал возгорание на площади около 20 кв. м. Из-за пожара автомобили оказались частично повреждены огнем. Погибших и пострадавших нет.

На видео в новых медиа очевидцы называют марки пострадавших авто и озвучивают примерный ущерб, который понесли владельцы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему во Владивостоке на ходу задымился автобус.

Дым, как от пожара: автобус задымился прямо на ходу во Владивостоке — видео
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