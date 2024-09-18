Горели мусор и автомобили: пожар ликвидирован во Владивостоке

Posted 18 сентября, 05:21
Published 18 сентября, 05:21
Modified 18 сентября, 05:23
Updated 18 сентября, 05:23
В новых медиа появилось видео пожара, также на нем было видно, что местные жители всеми силами стараются оттащить от горящих мусорных баков припаркованные рядом автомобили.
— На улице Адмирала Кузнецова произошло возгорание мусорных баков и двух рядом припаркованных легковых автомобилей, — пояснили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю. — Пожарный расчет прибыл на место и оперативно ликвидировал возгорание на площади около 20 кв. м. Из-за пожара автомобили оказались частично повреждены огнем. Погибших и пострадавших нет.
На видео в новых медиа очевидцы называют марки пострадавших авто и озвучивают примерный ущерб, который понесли владельцы.
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