Иностранные корабли войдут в акваторию Владивостока

Флотилия примет участие в стратегических командно-штабных учениях"Океан-2024» вместе с 15 кораблями Тихоокеанского флота России. В ходе учений военные будут проводить ракетные испытания, отрабатывать противодействие атакам условного противника при помощи беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также проведут тренировочную борьбу с подводными лодками и минными заграждениями.