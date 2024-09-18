Иностранные корабли войдут в акваторию Владивостока

Posted 18 сентября, 05:26
Published 18 сентября, 05:26
Modified 18 сентября, 05:28
Updated 18 сентября, 05:28
Помимо двух судов Береговой охраны Китая, с 18 по 21 сентября во Владивосток придут корабли Северного флота Военно-морских сил Китая: эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линьи» и судно обеспечения «Тайху».
Флотилия примет участие в стратегических командно-штабных учениях"Океан-2024» вместе с 15 кораблями Тихоокеанского флота России. В ходе учений военные будут проводить ракетные испытания, отрабатывать противодействие атакам условного противника при помощи беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также проведут тренировочную борьбу с подводными лодками и минными заграждениями.
Суда можно будет увидеть прямо в акватории Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что корабли дали залп в море совсем недалеко от Владивостока.