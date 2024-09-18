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Posted 18 сентября, 05:26

Published 18 сентября, 05:26

Modified 18 сентября, 05:28

Updated 18 сентября, 05:28

Иностранные корабли войдут в акваторию Владивостока

Иностранные корабли войдут в акваторию Владивостока

18 сентября 2024, 05:26
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
КНР
Флотилия Северного флота ВМС НОАК КНР присоединится к учениям «Океан-2024» во Владивостоке, где совместно с Тихоокеанским флотом России отработает ракетные стрельбы, отражение атак беспилотников и борьбу с подводными лодками.

Помимо двух судов Береговой охраны Китая, с 18 по 21 сентября во Владивосток придут корабли Северного флота Военно-морских сил Китая: эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линьи» и судно обеспечения «Тайху».

Флотилия примет участие в стратегических командно-штабных учениях"Океан-2024» вместе с 15 кораблями Тихоокеанского флота России. В ходе учений военные будут проводить ракетные испытания, отрабатывать противодействие атакам условного противника при помощи беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также проведут тренировочную борьбу с подводными лодками и минными заграждениями.

Фото: gorod_vl

Суда можно будет увидеть прямо в акватории Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что корабли дали залп в море совсем недалеко от Владивостока.

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