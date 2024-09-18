Новые тротуары, красивые дворы: программы благоустройства реализуются в Артёме

Здесь во дворах домов № 64, 68, 70, 72 и 74 подрядчики постарались на славу: провели системы ливневой канализации, обновили площадки для сушки белья, положили новый асфальт, сделали парковки и пешеходные дорожки. Кроме того, у дома № 70 вот-вот появится детская площадка с современным оборудованием для игр и развития ребят. Планируется, что окончательно работы будут завершены до 15 октября.