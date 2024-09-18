Новые тротуары, красивые дворы: программы благоустройства реализуются в Артёме

Posted 18 сентября, 02:36
Published 18 сентября, 02:36
Modified 2 октября, 03:15
Updated 2 октября, 03:15
Например, рассказали в пресс-службе администрации Артёмовского городского округа, программа «1000 дворов», принятая по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко, преображает облик двориков города шахтёров и авиаторов.
В начале осени в рамках программы обновляются пять дворовых территорий, в том числе на улице 1-й Рабочей.
Здесь во дворах домов № 64, 68, 70, 72 и 74 подрядчики постарались на славу: провели системы ливневой канализации, обновили площадки для сушки белья, положили новый асфальт, сделали парковки и пешеходные дорожки. Кроме того, у дома № 70 вот-вот появится детская площадка с современным оборудованием для игр и развития ребят. Планируется, что окончательно работы будут завершены до 15 октября.
— Ранее в городе по программам благоустройства привели в порядок дворовые территории на улице Заречной, 9/2 и Севастопольской, 13/1, — отметили в пресс-службе. — По федеральной программе «1000 дворов» продолжается комплексный ремонт придомовых территорий рядом с домами 18, 22, 4\1 на улице Бабушкина.
Преображаются в Артёме не только дворы, но и — к радости пешеходов — тротуары. За сезон более 1,7 километра пешеходных дорожек уже привели в порядок, еще более километра обновят до конца наступления холодов.
— Одна из центральных улиц города — Фрунзе. Здесь преобразились тротуары от дома 19 до дома № 15/1; от дома № 53 до дома № 45/1. Ведутся работы по приведению в порядок тротуаров от памятника танка Т-34 «Горняк Артема» до ул. Фрунзе, 70, — рассказали в пресс-службе администрации АГО.
Здесь также назвали и другие адреса, по которым приводят в порядок (или вот-вот начнут работы по благоустройству) тротуары: улица Кирова, Заречная, Октябрьская и другие.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идут работы по подготовке Артёма к отопительному сезону.
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