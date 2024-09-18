Сказочный лес растёт на одной из станций Владивостока

Posted 17 сентября, 23:56
Published 17 сентября, 23:56
Modified 18 сентября, 00:16
Updated 18 сентября, 00:16
В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» сообщили: расписать «достопримечательность» станции — подпорную стену — доверили молодёжи. Одну часть расписывают участники фестиваля уличного искусства в рамках проекта «Ярус», другую — студенты творческих специальностей вузов Владивостока. Все они занимаются этой работой на общественных началах.
Увидев, как меняется к лучшему окружающий пейзаж, к волонтёрам присоединились местные жители.
— Над проектом творцы трудятся уже целый месяц, а впереди ещё много работы. Всего в планах оформить 21 оградительную плитку длиной в 115 метров, — подчеркнули в пресс-службе «Экспресс Приморья».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о мурале, украсившем стену вдоль железнодорожного полотна во Владивостоке.