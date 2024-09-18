Сказочный лес растёт на одной из станций Владивостока

В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» сообщили: расписать «достопримечательность» станции — подпорную стену — доверили молодёжи. Одну часть расписывают участники фестиваля уличного искусства в рамках проекта «Ярус», другую — студенты творческих специальностей вузов Владивостока. Все они занимаются этой работой на общественных началах.