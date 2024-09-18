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Posted 17 сентября, 23:56

Published 17 сентября, 23:56

Modified 18 сентября, 00:16

Updated 18 сентября, 00:16

Студенты — будущие художники и дизайнеры — преображают станцию во Владивостоке

Сказочный лес растёт на одной из станций Владивостока

17 сентября 2024, 23:56
Фото: express_primorye

Студенты — будущие художники и дизайнеры — преображают станцию во Владивостоке

Сюжет
Благоустройство
Пассажиры городской электрички, проезжая мимо станции «Военное шоссе», удивляются: здесь вместо унылой подпорной стены вырос лес чудес. С персонажами любимых мультфильмов.

В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» сообщили: расписать «достопримечательность» станции — подпорную стену — доверили молодёжи. Одну часть расписывают участники фестиваля уличного искусства в рамках проекта «Ярус», другую — студенты творческих специальностей вузов Владивостока. Все они занимаются этой работой на общественных началах.

Увидев, как меняется к лучшему окружающий пейзаж, к волонтёрам присоединились местные жители.

— Над проектом творцы трудятся уже целый месяц, а впереди ещё много работы. Всего в планах оформить 21 оградительную плитку длиной в 115 метров, — подчеркнули в пресс-службе «Экспресс Приморья».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о мурале, украсившем стену вдоль железнодорожного полотна во Владивостоке.

Железнодорожная «Улица Дальнего Востока» появилась на первом километра Транссиба
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#Новости#Владивосток#Транспорт#Благоустройство#Приморский край
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