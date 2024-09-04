Железнодорожная «Улица Дальнего Востока» появилась на первом километра Транссиба

Благодаря новым авторским изображениям местные жители и гости смогут вспомнить или узнать о том, как строился Транссиб. Всего планируют создать 100 картин размером пять метров в длину и три в высоту. Среди них будут изображения освоителей Сибири, которые преодолевали огромные расстояния во время своих исследований, величественные пейзажи и символы того времени.