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Posted 4 сентября, 00:41

Published 4 сентября, 00:41

Modified 4 сентября, 00:43

Updated 4 сентября, 00:43

Железнодорожная «Улица Дальнего Востока» появилась на первом километра Транссиба

Железнодорожная «Улица Дальнего Востока» появилась на первом километра Транссиба

4 сентября 2024, 00:41
Фото: vlc.ru
Сюжет
Художники
Десять художников из разных уголков России приступили к созданию сотни муралов на подпорных стенах вдоль Транссибирской магистрали во Владивостоке. Изображения станут символом связи времен и памятью об истории самой протяженной магистрали.

Первый километр Транссибирской железной дороги, который проходит по центру Владивостока, изменился до неузнаваемости. Десять художников из разных регионов России создают на подпорных стенах муралы, которые отражают историю одной из самых протяженных железных дорог в мире. Эти иллюстрации будут видны на опорах вдоль путей от Лесного переулка до железнодорожного вокзала.

Фото: vlc.ru

Благодаря новым авторским изображениям местные жители и гости смогут вспомнить или узнать о том, как строился Транссиб. Всего планируют создать 100 картин размером пять метров в длину и три в высоту. Среди них будут изображения освоителей Сибири, которые преодолевали огромные расстояния во время своих исследований, величественные пейзажи и символы того времени.

Фото: vlc.ru

Авторы задумки отмечают, что художественные объекты станут символом связи эпох и напоминанием о том, что Дальний Восток — значимая часть огромной страны.

Первые муралы уже появились на опорах. Среди них — надпись «Транссиб», символы Иркутска, Улан-Удэ, Биробиджана и другие. Завершить все рисунки планируют в октябре 2024 года.

Проект воплощает в жизнь «Академия социальных событий» при помощи гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что около вокзала Владивостока начали создавать граффити с символами городов Дальнего Востока.

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