Железнодорожная «Улица Дальнего Востока» появилась на первом километра Транссиба

Posted 4 сентября, 00:41
Published 4 сентября, 00:41
Modified 4 сентября, 00:43
Updated 4 сентября, 00:43
Первый километр Транссибирской железной дороги, который проходит по центру Владивостока, изменился до неузнаваемости. Десять художников из разных регионов России создают на подпорных стенах муралы, которые отражают историю одной из самых протяженных железных дорог в мире. Эти иллюстрации будут видны на опорах вдоль путей от Лесного переулка до железнодорожного вокзала.
Благодаря новым авторским изображениям местные жители и гости смогут вспомнить или узнать о том, как строился Транссиб. Всего планируют создать 100 картин размером пять метров в длину и три в высоту. Среди них будут изображения освоителей Сибири, которые преодолевали огромные расстояния во время своих исследований, величественные пейзажи и символы того времени.
Авторы задумки отмечают, что художественные объекты станут символом связи эпох и напоминанием о том, что Дальний Восток — значимая часть огромной страны.
Первые муралы уже появились на опорах. Среди них — надпись «Транссиб», символы Иркутска, Улан-Удэ, Биробиджана и другие. Завершить все рисунки планируют в октябре 2024 года.
Проект воплощает в жизнь «Академия социальных событий» при помощи гранта Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что около вокзала Владивостока начали создавать граффити с символами городов Дальнего Востока.