Это я удачно зашёл: в Уссурийске попытка поспать в баре привела к беде молодую даму

Posted 18 сентября, 23:55
Published 18 сентября, 23:55
Modified 18 сентября, 23:57
Updated 18 сентября, 23:57
А в сумочке оказалось целая сокровищница Али-Бабы — 420 тысяч рублей. «Это я удачно зашёл!» — подумал мужчина, аккуратно изъял деньги и заботливо положил сумочку поближе к спящей даме. И ушёл.
Правда, его действия фиксировались камерой наблюдения в заведении, но неудачливый последователь Жоржа Милославского об этом не знал. Точнее, узнал слишком поздно — когда его задержали полицейские.
— 33-летняя жительница Уссурийска заявила о краже крупной денежной суммы, которая произошла в баре на улице Ленина, — рассказали в пресс-службе УМВД Приморского края. — Полицейские осмотрели место происшествия. Изучив записи камер видеонаблюдения, они установили, что кражу совершил один из клиентов. Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена всем наружным нарядам полиции.
Злоумышленника быстро задержали сотрудники уголовного розыска.
Мужчина 33 лет, будучи припёрт к стенке доказательствами, сознался, что похитил деньги и часть уже успел потрать (мало ли, какие неотложные нужды у молодого человека в самом расцвете сил). Но оставшиеся деньги он вернул.
— Подозреваемый взят под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, максимальный срок, предусмотренный этой статьей, — шесть лет лишения свободы, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о неудачливом грабителе во Владивостоке.