Это я удачно зашёл: в Уссурийске попытка поспать в баре привела к беде молодую даму

В Приморском крае женщина уснула в ресторане и лишилась крупной суммы денег

Сюжет Полиция

Происшествие из разряда «деньги сами в руки плыли» случилось в Уссурийске. Здесь молодая женщина неосмотрительно уснула за столиком на террасе бара. Мимо проходил один из клиентов заведения. И не смог не заглянуть в лежащую рядом с дамой сумочку.