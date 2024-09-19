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Posted 18 сентября, 23:55

Published 18 сентября, 23:55

Modified 18 сентября, 23:57

Updated 18 сентября, 23:57

В Приморском крае женщина уснула в ресторане и лишилась крупной суммы денег

Это я удачно зашёл: в Уссурийске попытка поспать в баре привела к беде молодую даму

18 сентября 2024, 23:55
Фото: 1MI

В Приморском крае женщина уснула в ресторане и лишилась крупной суммы денег

Сюжет
Полиция
Происшествие из разряда «деньги сами в руки плыли» случилось в Уссурийске. Здесь молодая женщина неосмотрительно уснула за столиком на террасе бара. Мимо проходил один из клиентов заведения. И не смог не заглянуть в лежащую рядом с дамой сумочку.

А в сумочке оказалось целая сокровищница Али-Бабы — 420 тысяч рублей. «Это я удачно зашёл!» — подумал мужчина, аккуратно изъял деньги и заботливо положил сумочку поближе к спящей даме. И ушёл.

Правда, его действия фиксировались камерой наблюдения в заведении, но неудачливый последователь Жоржа Милославского об этом не знал. Точнее, узнал слишком поздно — когда его задержали полицейские.

— 33-летняя жительница Уссурийска заявила о краже крупной денежной суммы, которая произошла в баре на улице Ленина, — рассказали в пресс-службе УМВД Приморского края. — Полицейские осмотрели место происшествия. Изучив записи камер видеонаблюдения, они установили, что кражу совершил один из клиентов. Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена всем наружным нарядам полиции.

Злоумышленника быстро задержали сотрудники уголовного розыска.

Видео: prim_police.

Мужчина 33 лет, будучи припёрт к стенке доказательствами, сознался, что похитил деньги и часть уже успел потрать (мало ли, какие неотложные нужды у молодого человека в самом расцвете сил). Но оставшиеся деньги он вернул.

— Подозреваемый взят под стражу, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, максимальный срок, предусмотренный этой статьей, — шесть лет лишения свободы, — пояснили в пресс-службе ведомства.

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#Новости#Видео#Уссурийск#Полиция#Приморский край#Происшествия
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