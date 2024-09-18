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Posted 18 сентября, 00:28

Published 18 сентября, 00:28

Modified 18 сентября, 00:30

Updated 18 сентября, 00:30

Грабитель перепутал и украл блокнот вместо кошелька в Приморском крае

Мужчина вооружился ножом и украл блокнот у жительницы Приморья

18 сентября 2024, 00:28
Фото: Изображение Midjourney

Грабитель перепутал и украл блокнот вместо кошелька в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае мужчина решился на дерзкие преступления, — он ограбил женщин, вооружившись ножом. К слову, в одном случае заполучить чужие деньги ему не удалось. Всему виной загадочный блокнот.

Две жительницы Находки стали жертвами грабителя с ножом, сообщает пресс-служба МВД. Оба преступления совершены по одному адресу.

Сначала вор обознался и присвоил вместо кошелька блокнот, который выпал из сумки жертвы. Затем злоумышленник завладел 1 000 рублей, — потерпевшая сама отдала наличные предполагаемому преступнику.

Пострадавшие женщины обратились в полицию. Правоохранители получили ориентировки на розыск подозреваемого.

«Инспекторы патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования, заметили гражданина, подходящего под описание потерпевших», — отметили в МВД.

Задержанный признался в содеянном, его заключили под стражу. По факту инцидента возбудили уголовные дела за разбой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грабитель «обчистил» 20 гаражей в дальневосточной столице.

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