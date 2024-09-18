Мужчина вооружился ножом и украл блокнот у жительницы Приморья

Грабитель перепутал и украл блокнот вместо кошелька в Приморском крае

Сюжет Уголовное дело

В Приморском крае мужчина решился на дерзкие преступления, — он ограбил женщин, вооружившись ножом. К слову, в одном случае заполучить чужие деньги ему не удалось. Всему виной загадочный блокнот.