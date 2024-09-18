Мужчина вооружился ножом и украл блокнот у жительницы Приморья

Posted 18 сентября, 00:28
Published 18 сентября, 00:28
Modified 18 сентября, 00:30
Updated 18 сентября, 00:30
Две жительницы Находки стали жертвами грабителя с ножом, сообщает пресс-служба МВД. Оба преступления совершены по одному адресу.
Сначала вор обознался и присвоил вместо кошелька блокнот, который выпал из сумки жертвы. Затем злоумышленник завладел 1 000 рублей, — потерпевшая сама отдала наличные предполагаемому преступнику.
Пострадавшие женщины обратились в полицию. Правоохранители получили ориентировки на розыск подозреваемого.
«Инспекторы патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования, заметили гражданина, подходящего под описание потерпевших», — отметили в МВД.
Задержанный признался в содеянном, его заключили под стражу. По факту инцидента возбудили уголовные дела за разбой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грабитель «обчистил» 20 гаражей в дальневосточной столице.