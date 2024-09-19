vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 02:40

Published 19 сентября, 02:40

Modified 19 сентября, 02:42

Updated 19 сентября, 02:42

С водителями Владивостока поговорили о правилах движения на переездах

Мокрое место останется: водителям Владивостока напомнили о важных правилах

19 сентября 2024, 02:40
Фото: express_primorye

С водителями Владивостока поговорили о правилах движения на переездах

Сюжет
Железная дорога
О том, как важно соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов, напомнили сотрудники РЖД водителям Владивостока. В соревновании «паровоз vs автомобиль» всегда победит паровоз, и это аксиома.

В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» рассказали: на одном из самых оживлённых переездов Владивостока — в районе Луговой — железнодорожники и сотрудники ГАИ проводили беседы с водителями, раздавали памятки: «Водитель, остановись до переезда. Вы в разной весовой категории. Локомотив в 50 раз тяжелее автомобиля».

Чаще всего на переезде на Луговой работают «кукушки» — маневровые тепловозы. Видимо, многие водители не воспринимают их всерьёз, потому что регулярно нарушают правила дорожного движения.

— Полагаясь на то, что локомотив движется медленно, автомобилисты пытаются проскочить на красный. На этом переезде регулярно происходят ДТП, хорошо, что обходится без жертв, — рассказал главный инженер Владивостокской дистанции пути Константин Рогов.

Он также отметил, что не всегда в столкновении железнодорожного транспорта и авто удаётся избежать тяжелых последствий. Например, совсем недавно, 13 сентября, в районе станции Угольная произошло резонансное происшествие. Автомобиль, игнорируя запрещающий сигнал светофора, выехал на пути и столкнулся с пригородным электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но это не спасло водителя — молодого парня, он погиб.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, почему в Приморье сошли вагоны с рельсов.

Вагоны поезда сошли с рельсов в Приморском крае — видео
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Железная дорога#Железнодорожный переезд#Приморский край#Безопасность движения#Правила безопасности
Подпишитесь
Популярное