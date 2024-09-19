Мокрое место останется: водителям Владивостока напомнили о важных правилах

Posted 19 сентября, 02:40
Published 19 сентября, 02:40
Modified 19 сентября, 02:42
Updated 19 сентября, 02:42
В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» рассказали: на одном из самых оживлённых переездов Владивостока — в районе Луговой — железнодорожники и сотрудники ГАИ проводили беседы с водителями, раздавали памятки: «Водитель, остановись до переезда. Вы в разной весовой категории. Локомотив в 50 раз тяжелее автомобиля».
Чаще всего на переезде на Луговой работают «кукушки» — маневровые тепловозы. Видимо, многие водители не воспринимают их всерьёз, потому что регулярно нарушают правила дорожного движения.
— Полагаясь на то, что локомотив движется медленно, автомобилисты пытаются проскочить на красный. На этом переезде регулярно происходят ДТП, хорошо, что обходится без жертв, — рассказал главный инженер Владивостокской дистанции пути Константин Рогов.
Он также отметил, что не всегда в столкновении железнодорожного транспорта и авто удаётся избежать тяжелых последствий. Например, совсем недавно, 13 сентября, в районе станции Угольная произошло резонансное происшествие. Автомобиль, игнорируя запрещающий сигнал светофора, выехал на пути и столкнулся с пригородным электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но это не спасло водителя — молодого парня, он погиб.
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