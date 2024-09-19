Мокрое место останется: водителям Владивостока напомнили о важных правилах

Он также отметил, что не всегда в столкновении железнодорожного транспорта и авто удаётся избежать тяжелых последствий. Например, совсем недавно, 13 сентября, в районе станции Угольная произошло резонансное происшествие. Автомобиль, игнорируя запрещающий сигнал светофора, выехал на пути и столкнулся с пригородным электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но это не спасло водителя — молодого парня, он погиб.