Ночные нежности милой пары неожиданно попали в Интернет в Приморском крае — видео

Posted 19 сентября, 01:05
Published 19 сентября, 01:05
Modified 19 сентября, 01:07
Updated 19 сентября, 01:07
Фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» запечатлела вечерние уютные посиделки пары выдр. На видео видно: зверьки чистятся, метят участок и дружелюбно общаются.
— Поскольку выдры моногамны и выбирают себе пару на всю жизнь, вполне может быть, что на видео — как раз такая вот семья выдр, занятая вечерними обыденными делами, — пояснили специалисты нацпарка.
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