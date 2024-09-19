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Posted 19 сентября, 01:05

Published 19 сентября, 01:05

Modified 19 сентября, 01:07

Updated 19 сентября, 01:07

В Приморском крае под покровом темноты пара увлеклась нежностями

Ночные нежности милой пары неожиданно попали в Интернет в Приморском крае — видео

19 сентября 2024, 01:05
Фото: 1MI

В Приморском крае под покровом темноты пара увлеклась нежностями

Сюжет
Земля леопарда
Они тесно прижались друг к дружке и уютно устроились на большом холодном камне. Милая пара. Правда, они не знали, что их нежное общение снимают на видео.

Фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» запечатлела вечерние уютные посиделки пары выдр. На видео видно: зверьки чистятся, метят участок и дружелюбно общаются.

Видео: amurleo_land.
— Поскольку выдры моногамны и выбирают себе пару на всю жизнь, вполне может быть, что на видео — как раз такая вот семья выдр, занятая вечерними обыденными делами, — пояснили специалисты нацпарка.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чьи сердца покорил обаятельный леопард из Приморья.

И селфи делает, и улыбается: общительный леопард из Приморья покорил интернет — видео
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#Новости#Видео#Земля леопарда#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Живая природа
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