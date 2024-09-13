И селфи делает, и улыбается: общительный леопард из Приморья покорил интернет — видео

Posted 13 сентября, 00:26
Published 13 сентября, 00:26
Modified 13 сентября, 00:28
Updated 13 сентября, 00:28
Персонал национального парка «Земля леопарда» из той категории работников, которые относятся с огромной любовью к своему делу. Сотрудники организации не только ответственно подходят к трудовым будням, но и весьма заинтересованы обитателями заповедной земли.
Например, благодаря внимательности представителей нацпарка, мы познакомились с самым «улыбчивым» леопардом. Сначала пятнистый кот самостоятельно позировал для селфи.
А совсем недавно редкий хищник попал на камеру телефона. Он грациозно позировал, улыбаясь прямо в кадр изумленного сотрудника. Леопард, соблюдая безопасную дистанцию, наблюдал за установкой фотоловушки.