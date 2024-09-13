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Posted 13 сентября, 00:26

Published 13 сентября, 00:26

Modified 13 сентября, 00:28

Updated 13 сентября, 00:28

И селфи делает, и улыбается: общительный леопард из Приморья покорил интернет — видео

И селфи делает, и улыбается: общительный леопард из Приморья покорил интернет — видео

13 сентября 2024, 00:26
Фото: 1MI
Сюжет
Тигр
Краснокнижный кот уже знаком многим жителям Приморского края после милого селфи. Теперь хищник позировал на камеру мобильного телефона.

Персонал национального парка «Земля леопарда» из той категории работников, которые относятся с огромной любовью к своему делу. Сотрудники организации не только ответственно подходят к трудовым будням, но и весьма заинтересованы обитателями заповедной земли.

Например, благодаря внимательности представителей нацпарка, мы познакомились с самым «улыбчивым» леопардом. Сначала пятнистый кот самостоятельно позировал для селфи.

Фото: amurleo_land

А совсем недавно редкий хищник попал на камеру телефона. Он грациозно позировал, улыбаясь прямо в кадр изумленного сотрудника. Леопард, соблюдая безопасную дистанцию, наблюдал за установкой фотоловушки.

Видео: amurleo_land.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что загорающий тигр покорил жителей Приморского края.

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