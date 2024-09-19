Тиграми и муссонами завершится сентябрь во Владивостоке

Posted 19 сентября, 01:48
Published 19 сентября, 01:48
Modified 19 сентября, 03:27
Updated 19 сентября, 03:27
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: два больших городских праздника — День тигра и фестиваль «Приморские муссоны» — пройдут в столице с 27 по 29 сентября. Место проведения — набережная Цесаревича.
Фестиваль «Приморские муссоны» проводит Туристско-информационный центр Приморья при поддержке правительства края. Он начнёт работу первым — 27 сентября. Гостей фестиваля ждут мастер-классы, гастроулица, где можно будет оценить блюда дальневосточной кухни, а также всевозможные творческие площадки. Завершится фестиваль в субботу, 28 сентября, большим концертом, главной звездой которого станет певица Максим.
Ну, а 29 сентября Владивосток примерит оранжевый в черную полоску наряд — День тигра же! В 2024 году он будет отмечаться в 25-й раз. Четверть века! Массового шествия не будет — вопросы безопасности здесь важнее, но интересных мероприятий на набережной Цесаревича состоится немало.
— Для гостей праздника в течение всего дня (с полудня) будут работать образовательные, творческие и спортивные тематические площадки, — рассказали в пресс-службе администрации Владивостока. — Они будут разделены на несколько направлений. Первое — спорт: тигриный твистер, армрестлинг, большой бильярд и уникальная полоса препятствий для детворы. Второе — игры для всех: веревочный лабиринт, гигантские пазлы, напольная игра-бродилка «Тигриная тропа». Для всех желающих будет работать аквагримёр, состоятся соревнования на самый громкий тигриный рык и многое другое.
Ещё одно направление — творческое. Гостям Дня тигра предложат раскрасить «тигриный» шоппер, изготовить бомбочку для ванны, нарисовать тигров при помощи 3D-ручки, смастерить тигров из фетра и бумаги, оформить ракушки и морские камни. Все, что сделано своими руками, можно забрать с собой.
Ждут всех желающих и красочные фотозоны. Самая интересная — с огромным тигром.
Приморские музыканты будут радовать гостей Дня тигра с 12 часов. В 16 часов им на смену придут знаменитый бард Олег Митяев и группа «Моя Мишель». А в 21 час в небе вспыхнет фейерверк.
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