Тиграми и муссонами завершится сентябрь во Владивостоке

Ну, а 29 сентября Владивосток примерит оранжевый в черную полоску наряд — День тигра же! В 2024 году он будет отмечаться в 25-й раз. Четверть века! Массового шествия не будет — вопросы безопасности здесь важнее, но интересных мероприятий на набережной Цесаревича состоится немало.