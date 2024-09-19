Циничного вандала ищет полиция во Владивостоке

Posted 19 сентября, 03:58
Published 19 сентября, 03:58
Modified 19 сентября, 04:00
Updated 19 сентября, 04:00
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили: в новых медиа появилось видео, на котором неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, герою СССР Рихарду Зорге. Памятник установлен в сквере имени героя на проспекте 100-летия Владивостока, вокруг работают камеры видеонаблюдения. Они и зафиксировали наглый и циничный поступок.
— В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданина, причастного к инциденту, — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что инициатива по установлению памятника легендарному разведчику (Рихард Зорге дважды бывал во Владивостоке и именно через наш город шли его шифровки из Токио в Москву) принадлежит совету ветеранов войны, вооружённых сил и правоохранительных органов Владивостока. В 2012 году на месте будущего памятника был установлен камень, а сам бюст знаменитого Рамзая (оперативный псевдоним Зорге) появился в сквере в 2019-м. Несколько лет назад он уже пережил акт вандализма. И вот — опять.
Когда злоумышленник будет найден — а он будет найден, можно не сомневаться, — он ответит за свои действия по закону.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об открытии во Владивостоке памятника медицинским работникам.