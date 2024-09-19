Циничного вандала ищет полиция во Владивостоке

Напомним, что инициатива по установлению памятника легендарному разведчику (Рихард Зорге дважды бывал во Владивостоке и именно через наш город шли его шифровки из Токио в Москву) принадлежит совету ветеранов войны, вооружённых сил и правоохранительных органов Владивостока. В 2012 году на месте будущего памятника был установлен камень, а сам бюст знаменитого Рамзая (оперативный псевдоним Зорге) появился в сквере в 2019-м. Несколько лет назад он уже пережил акт вандализма. И вот — опять.