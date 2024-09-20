Глава Артёма проверил, как возводится Центр культурного развития

Posted 20 сентября, 00:58
Published 20 сентября, 00:58
Modified 20 сентября, 01:00
Updated 20 сентября, 01:00
— Работы идут по графику, — отметил глава Артёма в своём официальном telegram-канале. — Строители фактически завершили отделку фасада здания вертикальными ламелями и активно ведут отделочные работы внутри. На территории рядом с Центром заменяют грунт, впереди — установка нового освещения, бордюров, создание парковки и, конечно же, озеленение.
Будущий Центр культурного развития станет точкой притяжения для творческих сил всего Артёмовского городского округа, и не только. Здесь будут работать танцевальные классы, кружки и студии, проводиться выставки. А в гимнастическом зале будут проводиться занятия и соревнования. Важно отметить, что центр будет доступен для людей с ОВЗ, здесь все для этого продумано.
Центр культурного развития строится в Кневичах в рамках выполнения поручения президента России.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какую уникальную коллекцию собирают в Артёме.