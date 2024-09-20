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Posted 20 сентября, 00:58

Published 20 сентября, 00:58

Modified 20 сентября, 01:00

Updated 20 сентября, 01:00

Центр культурного развития строится в Артёме в Приморском крае

Глава Артёма проверил, как возводится Центр культурного развития

20 сентября 2024, 00:58
Фото: kwonvyacheslav

Центр культурного развития строится в Артёме в Приморском крае

Сюжет
Строительство
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон проверил, как продвигается в посёлке Кневичи строительство Центра культурного развития.
— Работы идут по графику, — отметил глава Артёма в своём официальном telegram-канале. — Строители фактически завершили отделку фасада здания вертикальными ламелями и активно ведут отделочные работы внутри. На территории рядом с Центром заменяют грунт, впереди — установка нового освещения, бордюров, создание парковки и, конечно же, озеленение.

Будущий Центр культурного развития станет точкой притяжения для творческих сил всего Артёмовского городского округа, и не только. Здесь будут работать танцевальные классы, кружки и студии, проводиться выставки. А в гимнастическом зале будут проводиться занятия и соревнования. Важно отметить, что центр будет доступен для людей с ОВЗ, здесь все для этого продумано.

Видео: kwonvyacheslav.

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#Новости#Видео#Культура#Строительство#Артём#Приморский край#Вячеслав Квон
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