Глава Артёма проверил, как возводится Центр культурного развития

Будущий Центр культурного развития станет точкой притяжения для творческих сил всего Артёмовского городского округа, и не только. Здесь будут работать танцевальные классы, кружки и студии, проводиться выставки. А в гимнастическом зале будут проводиться занятия и соревнования. Важно отметить, что центр будет доступен для людей с ОВЗ, здесь все для этого продумано.