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Posted 18 сентября, 05:47

Published 18 сентября, 05:47

Modified 18 сентября, 05:47

Updated 18 сентября, 05:47

Память о героизме земляков сохранят в Артеме — в городе собирают архивную коллекцию

Память о героизме земляков сохранят в Артеме — в городе собирают архивную коллекцию

18 сентября 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Документы
Коллекцию документов об участии в Специальной военной операции формируют в Артеме. Так власти планируют сохранить память о героических поступках земляков в зоне боевых действий. Архивный отдел администрации городского округа просит предоставить фото, документы и дневники.

Сотни жителей Артема находятся на СВО. Городские власти и жители города стараются сохранить память о подвигах участников спецоперации.

В связи с этим Администрация городского округа Артема начала работу по созданию «Коллекции документов, связанных с проведением Специальной военной операции», чтобы сохранить официальные материалы об участии жителей в боевых действиях.

Основная цель — сохранить документы, которые подтверждают участие жителей Артема в Специальной военной операции. Это могут быть различные документы (например, удостоверения, военные билеты, награды), личные записи, интервью с участниками операции, творческие произведения (стихи, рисунки), фотографии, статьи из газет и журналов и многое другое.

Фото: artemokrug.gosuslugi.ru

Всех заинтересованных жителей приглашают принять участие в сборе этих документов. Помощь могут оказать общественные организации, СМИ, образовательные учреждения, где учились участники спецоперации. Родные, друзья, коллеги и сослуживцы героев также могут поделиться своими воспоминаниями и фотографиями. Особенно ценны будут письма и воспоминания тех, кто принимал активное участие в этих событиях.

Присоединиться к инициативе предлагает архивный отдел администрации Артема. Связаться с его специалистами можно по телефону 8(42337) 4-26-46 или по адресу улица Кирова, 59.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как помогают семьям участников специальной военной операции из Приморского края.

«Наши усилия направлены на помощь бойцам»: Волошко о помощи семьям участников СВО
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