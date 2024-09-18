Память о героизме земляков сохранят в Артеме — в городе собирают архивную коллекцию

Posted 18 сентября, 05:47
Published 18 сентября, 05:47
Modified 18 сентября, 05:47
Updated 18 сентября, 05:47
Сотни жителей Артема находятся на СВО. Городские власти и жители города стараются сохранить память о подвигах участников спецоперации.
В связи с этим Администрация городского округа Артема начала работу по созданию «Коллекции документов, связанных с проведением Специальной военной операции», чтобы сохранить официальные материалы об участии жителей в боевых действиях.
Основная цель — сохранить документы, которые подтверждают участие жителей Артема в Специальной военной операции. Это могут быть различные документы (например, удостоверения, военные билеты, награды), личные записи, интервью с участниками операции, творческие произведения (стихи, рисунки), фотографии, статьи из газет и журналов и многое другое.
Всех заинтересованных жителей приглашают принять участие в сборе этих документов. Помощь могут оказать общественные организации, СМИ, образовательные учреждения, где учились участники спецоперации. Родные, друзья, коллеги и сослуживцы героев также могут поделиться своими воспоминаниями и фотографиями. Особенно ценны будут письма и воспоминания тех, кто принимал активное участие в этих событиях.
Присоединиться к инициативе предлагает архивный отдел администрации Артема. Связаться с его специалистами можно по телефону 8(42337) 4-26-46 или по адресу улица Кирова, 59.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как помогают семьям участников специальной военной операции из Приморского края.