Память о героизме земляков сохранят в Артеме — в городе собирают архивную коллекцию

Всех заинтересованных жителей приглашают принять участие в сборе этих документов. Помощь могут оказать общественные организации, СМИ, образовательные учреждения, где учились участники спецоперации. Родные, друзья, коллеги и сослуживцы героев также могут поделиться своими воспоминаниями и фотографиями. Особенно ценны будут письма и воспоминания тех, кто принимал активное участие в этих событиях.