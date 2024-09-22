Полиция Приморского края проверит факт хулиганства на территории детской больницы

Ранее в новых медиа появилось сообщение от имени сотрудника скорой помощи. Он рассказал о гражданине, жену и ребенка которого бригада привезла в больницу. Шлагбаум на въезде в медучреждение открылся не моментально, а в течение минуты. За это время нервный гражданин, следовавший за каретой скорой помощи на автомобиле, успел разбить окно в сторожке на въезде в больницу и пробежаться по территории с криками и угрозами.