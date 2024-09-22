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Posted 22 сентября, 01:21

Published 22 сентября, 01:21

Modified 22 сентября, 01:23

Updated 22 сентября, 01:23

Факт хулиганского поступка на территории детской больницы проверят в Приморье

Полиция Приморского края проверит факт хулиганства на территории детской больницы

22 сентября 2024, 01:21
Фото: 1MI

Факт хулиганского поступка на территории детской больницы проверят в Приморье

Сюжет
Хулиганство
Полиция Приморского края проверит появившееся в социальных сетях сообщение о факте хулиганства на территории детской больницы во Владивостоке.

Ранее в новых медиа появилось сообщение от имени сотрудника скорой помощи. Он рассказал о гражданине, жену и ребенка которого бригада привезла в больницу. Шлагбаум на въезде в медучреждение открылся не моментально, а в течение минуты. За это время нервный гражданин, следовавший за каретой скорой помощи на автомобиле, успел разбить окно в сторожке на въезде в больницу и пробежаться по территории с криками и угрозами.

— В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили публикацию о том, что на территории медицинского учреждения, расположенного в Советском районе Владивостока, неизвестный разбил окно сторожки, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. — Полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность участника инцидента. По результатам проверки будет принято законное решение.

Отметим, что в новых медиа также было опубликовано и видео, на котором гражданин с горячим норовом очень пылко и в непечатных выражениях сообщает сотруднику «скорой», как в детской больнице все неправильно работают и почему он так психует.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о необычном происшествии, случившемся во Владивостоке.

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