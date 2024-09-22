Полиция Приморского края проверит факт хулиганства на территории детской больницы

Posted 22 сентября, 01:21
Published 22 сентября, 01:21
Modified 22 сентября, 01:23
Updated 22 сентября, 01:23
Ранее в новых медиа появилось сообщение от имени сотрудника скорой помощи. Он рассказал о гражданине, жену и ребенка которого бригада привезла в больницу. Шлагбаум на въезде в медучреждение открылся не моментально, а в течение минуты. За это время нервный гражданин, следовавший за каретой скорой помощи на автомобиле, успел разбить окно в сторожке на въезде в больницу и пробежаться по территории с криками и угрозами.
— В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили публикацию о том, что на территории медицинского учреждения, расположенного в Советском районе Владивостока, неизвестный разбил окно сторожки, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. — Полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность участника инцидента. По результатам проверки будет принято законное решение.
Отметим, что в новых медиа также было опубликовано и видео, на котором гражданин с горячим норовом очень пылко и в непечатных выражениях сообщает сотруднику «скорой», как в детской больнице все неправильно работают и почему он так психует.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о необычном происшествии, случившемся во Владивостоке.