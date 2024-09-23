«Красная» путина пошла не по плану: почему рыбаки Приморья не доловили лососей

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что объемы производства красного деликатеса на Дальнем Востоке в этом году снизился почти вдвое, и это может грозить очередным повышением цен. Наши эксперты предполагали, что причина резкого подорожания красной икры заключается именно в низких выловах — рыбопромышленники и производители красного деликатеса «подсчитали» свои потенциальные прибыли, исходя из прогнозов по уловам, и взвинтили ценник до доселе небывалых 10, а где-то и 13 тысяч рублей за килограмм камчатской икры. Есть риск, что после заявления главы Росрыболовства икра снова примется бить рекорды стоимости.