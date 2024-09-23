«Красная» путина пошла не по плану: почему рыбаки Приморья не доловили лососей

Posted 23 сентября, 05:55
Published 23 сентября, 05:55
Modified 23 сентября, 05:55
Updated 23 сентября, 05:55
На Камчатке и Чукотке, в Магадане и Приморье активная фаза промысла лососевых завершена, в профильных ведомствах «прослезились», подводя скромные итоги «красной» добычи. Чуть более 220 тысяч тонн лососей в общей сложности выловили рыбаки Дальнего Востока. Это на 100 тысяч тонн меньше, чем планировалось рыбной наукой, и более чем в два раза меньше прошлогодних уловов.
Вообще в сравнении с прошлым годом, когда рыбопромышленники выловили рекордные 600 тысяч тонн красной рыбы, нынешние «урожаи» весьма скромны. По состоянию на 17 сентября вылов тихоокеанских лососей, по данным ВНИРО, составил 221 тысячу 341 тонна.
Традиционно лидируют камчатские рыбаки с выловом в объеме 129 тысячи 894 тонны, что составляет 59 процентов от общего вылова. На втором месте тоже традиционно — сахалинские рыбопромышленники, выловившие 42 тысячи 319 тонн, это 19,1 процента от общего объема добычи. На третьем месте хабаровские рыбаки — 38 тысяч 171 тонна. На Колыме вылов составил 8,7 тысячи тонн, в Приморье добыто 1,8 тысячи тонн, на Чукотке — 306 тонн.
Прогнозы же были более оптимистичные — еще 25 апреля на во Владивостоке директор ВНИРО Кирилл Колончин представил прогноз по вылову лососей на уровне 320 тысяч тонн: Камчатка — 167 тысяч тонн; Сахалин — 90 тысяч тонн; Хабаровск — 52 тысячи тонн; Приморье, Магадан и Чукотка — 11 тысяч тонн.
В структуре добычи тихоокеанских лососей традиционно первое месту по объемам вылова занимает горбуша — почти 70 процентов общего вылова. На втором месте нерка, далее идут кета, кижуч, чавыча и сима.
В Росрыболовстве задались вопросом, почему произошел такой перекос, что не предусмотрела отраслевая наука, составляя свои прогнозы. Свои пояснения предстоит дать директору ВНИРО.
На днях замглавы Росрыболовства Василий Соколов поручил провести анализ и предоставить доклад на Дальневосточный научно-промысловый совет по возможным причинам расхождения прогноза и фактических подходов лососей в отдельных районах в 2024 году. Соответствующее поручение он дал на завершающем заседании штаба лососевой путины.
Первым на ситуацию с низкими уловами рыбаков-дальневосточников отреагировал рынок красной икры — цены на любимый приморцами деликатес взлетели еще на старте лососевой путины. Что будет с ценами на рыбу, и хватит ли ее потребителям?
Глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях проходившего в Санкт-Петербурге международного рыбопромышленного форума пояснил, что объемы вполне достаточны, чтобы покрыть потребность населения в рыбе и икре.
В связи с особенностями жизненного цикла горбуши — основного вида промысла — показатели лососевой путины традиционно сравнивают в четные и нечетные годы. В 2022 году объем добычи лососевых в России составил 272 тысячи тонн. Если сравнивать с этим показателем, то дальневосточные рыбаки не доловили 50 тысяч тонн, и по мнению Ильи Шестакова этот объем спокойно закроет внутренний спрос.
«Производство красной икры, конечно, снизится, потому что этот год был неурожайный по лососю. Но объем будет, у нас такие выловы были и до этого», — сказал Илья Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что объемы производства красного деликатеса на Дальнем Востоке в этом году снизился почти вдвое, и это может грозить очередным повышением цен. Наши эксперты предполагали, что причина резкого подорожания красной икры заключается именно в низких выловах — рыбопромышленники и производители красного деликатеса «подсчитали» свои потенциальные прибыли, исходя из прогнозов по уловам, и взвинтили ценник до доселе небывалых 10, а где-то и 13 тысяч рублей за килограмм камчатской икры. Есть риск, что после заявления главы Росрыболовства икра снова примется бить рекорды стоимости.