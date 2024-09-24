Носок, карлик, собака и Хармс: Красноярский театр кукол удивит Владивосток

Posted 24 сентября, 05:17
Published 24 сентября, 05:17
Modified 24 сентября, 06:11
Updated 24 сентября, 06:11
Гастроли проходят на сцене Приморского краевого театра кукол в рамках проекта «Большие гастроли», который поддерживает министерство культуры РФ.
— Мы тоже рады поддержать эти гастроли, — отметила Александра Горбовская, представитель министерства культуры и архивного дела Приморского края. — Именно благодаря таким проектам приморский зритель получает возможность увидеть спектакли из театров самых разных регионов России, узнать, как развивается культурная жизнь в других городах страны. Театры Приморья, принимающие гастроли, завязывают новые творческие связи, обмениваются опытом с коллегами, и это тоже очень важно. Отмечу, что наш театр кукол был на гастролях в Красноярске весной и они прошли с огромным успехом.
Пять спектаклей из Сибири — это классическая сказка «Карлик Нос» (6+), спектакль в жанре «театр предмета» «Мой волшебный носок» (0+), «Сказка для тех, кто ещё не вырос» (6+) по пьесе Эжена Ионеско, «Собака, которая не умела лаять» (6+) и постановка вечернего репертуара — «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи» (18+). Всего в наш город красноярцы привезли более трёх десятков кукол! Причём самых разных.
— Мы уже более 10 лет развиваем вечерний репертуар, спектакли для молодёжи и взрослых, — рассказала Татьяна Попова, директор Красноярского театра кукол, — и «Хармс» — это наш первый опыт. Спектакль был номинантом на «Золотую маску», у него множество наград, он рассчитан на вдумчивого и внимательного зрителя.
При этом Татьяна Попова отметила, что все свои постановки театр старается сделать так, чтобы они были интересны и детям, и взрослым, заставляли смеяться, грустить, думать, общаться после просмотра.
— Мы давно отошли от какого-то одного жанра или техники, — подчеркнула Ольга Петухова, главный режиссёр Красноярского театра кукол, — во всех наших спектаклях, как правило, артисты работают и с куклой, и живым планом, мы используем живую анимацию, разные виды кукол, словом, наши постановки — это всегда синтез разных стилей и жанров. Мы уверены, что именно в этом будущее театра кукол, как и в том, что он должен быть интересен публике любого возраста.
Работать на сцене Приморского краевого театра кукол красноярцы будут всю неделю, завершаться гастроли 29 сентября показом спектакля «Хармс».
Отметим, что обменные гастроли организованы при поддержке министерств культуры Приморья и Красноярского края
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