Носок, карлик, собака и Хармс: Красноярский театр кукол удивит Владивосток

Пять спектаклей из Сибири — это классическая сказка «Карлик Нос» (6+), спектакль в жанре «театр предмета» «Мой волшебный носок» (0+), «Сказка для тех, кто ещё не вырос» (6+) по пьесе Эжена Ионеско, «Собака, которая не умела лаять» (6+) и постановка вечернего репертуара — «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи» (18+). Всего в наш город красноярцы привезли более трёх десятков кукол! Причём самых разных.