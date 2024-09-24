Увидим подобное только через 27 лет: невероятное явление украсит небо в Приморье

Важно отметить, что разглядеть астероид смогут лишь избранные. По мнению экспертов, он слишком неприметен для невооруженного глаза. К слову, не помогут даже бинокли. Понаблюдать за временным спутником можно будет только при помощи телескопов диаметров не менее 76 сантиметров и CCD или CMOS-детекторов (специальные датчики для получения изображения — прим. ред.).