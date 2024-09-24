Увидим подобное только через 27 лет: невероятное явление украсит небо в Приморье

Posted 24 сентября, 05:55
Published 24 сентября, 05:55
Modified 24 сентября, 05:57
Updated 24 сентября, 05:57
С 29 сентября появится новый спутник, который составит компанию Луне до 25 ноября, сообщает издание Новые Известия.
На протяжении двух месяцев астероид будет совершать оборот вокруг Земли, после чего продолжит путешествие в других регионах Солнечной системы. К слову, внешне данное небесное тело напоминает Луну, поэтому «попутчик» естественного спутника создаст невероятное зрелище для жителей планеты.
Важно отметить, что разглядеть астероид смогут лишь избранные. По мнению экспертов, он слишком неприметен для невооруженного глаза. К слову, не помогут даже бинокли. Понаблюдать за временным спутником можно будет только при помощи телескопов диаметров не менее 76 сантиметров и CCD или CMOS-детекторов (специальные датчики для получения изображения — прим. ред.).
Удивительное явление не первый раз радует астрономов. Последний раз ученые фиксировали подобное в 2022 году. А после нынешнего спутника эксперты увидят его собрата лишь в 2051 году.
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