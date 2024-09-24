vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 05:55

Published 24 сентября, 05:55

Modified 24 сентября, 05:57

Updated 24 сентября, 05:57

Две Луны смогут разглядеть на ночном небе жители Приморского края

Увидим подобное только через 27 лет: невероятное явление украсит небо в Приморье

24 сентября 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney

Две Луны смогут разглядеть на ночном небе жители Приморского края

Сюжет
НИ
Поклонники астрономии в Приморье наверняка уже в ожидании «двоелуния», которое будет украшать небо через несколько дней. Однако увидят необычную красоту лишь избранные.

С 29 сентября появится новый спутник, который составит компанию Луне до 25 ноября, сообщает издание Новые Известия.

На протяжении двух месяцев астероид будет совершать оборот вокруг Земли, после чего продолжит путешествие в других регионах Солнечной системы. К слову, внешне данное небесное тело напоминает Луну, поэтому «попутчик» естественного спутника создаст невероятное зрелище для жителей планеты.

Важно отметить, что разглядеть астероид смогут лишь избранные. По мнению экспертов, он слишком неприметен для невооруженного глаза. К слову, не помогут даже бинокли. Понаблюдать за временным спутником можно будет только при помощи телескопов диаметров не менее 76 сантиметров и CCD или CMOS-детекторов (специальные датчики для получения изображения — прим. ред.).

Удивительное явление не первый раз радует астрономов. Последний раз ученые фиксировали подобное в 2022 году. А после нынешнего спутника эксперты увидят его собрата лишь в 2051 году.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что удивительный закат поразил население Приморского края.

Невероятное буйство красок: небесный «пожар» украсил Приморье — фото
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#НИ#Спутники#Астероиды#Приморский край#Луна
Подпишитесь
Популярное