«А что у него с носом?»: ребёнка от брака Востока и Запада показали Владивостоку

Posted 25 сентября, 01:19
Published 25 сентября, 01:19
Modified 25 сентября, 02:50
Updated 25 сентября, 02:50
Спектакль «Сирано де Бержерак» (16+), поставленный режиссёром Дин Итэном, показали во Владивостоке на сцене академического театра имени Горького в рамках Тихоокеанского театрального фестиваля, который проходит в столице ДФО — при поддержке министерства культуры РФ и правительства Приморского края — в третий раз.
Дэн Итэн — один из самых известных в КНР молодых режиссёров-экспериментаторов. Он легко и органично соединяет в своих постановках традиционную китайскую культуру с западной, сиюминутные приметы дня сегодняшнего — с классикой.
— Наш спектакль — это в каком-то смысле ребёнок, ребёнок от женитьбы театров Запада и Востока, — говорит Дэн Итэн. — Помните, в свое время Мейерхольд сказал, что театры Востока и Запада когда-нибудь обязательно поженятся? Я считаю себя учеником Станиславского, Мейерхольда, следую их системам.
Режиссёр подчеркнул: мало кто из его российских или китайских коллег так активно в своих постановках соединяет две культуры, два мира — и поэтому он считает себя исследователем, первопроходцем.
— Мы добавили в классическую европейскую историю Сирано де Бержерака элементы китайской культуры — вплоть до традиций знаменитой пекинской оперы, — сказал Дин Итэн, — ведь в нашем спектакле роль Сирано играет актриса, а это как раз очень привычно для Китая, где мужчины-актёры часто исполняли женские роли. На мой взгляд, такое решение сделало образ Сирано более глубинным, позволило взглянуть на него с другой стороны, увидеть новые черты в герое.
Спектакль «Сирано де Бержерак» в версии Национального театра Китая действительно вбирает в себя всё сразу — русские субтитры, в которых стихи Ростана перемежаются вставками от режиссёра (например, Сирано предлагает зрителям сканировать QR-код на его носу), и китайскую речь артистов; традиционный образ персонажа пекинской оперы со сложным гримом и костюмом — с отчасти показным минимализмом в гриме и костюмах главных героев. Исполнительнице роли Сирано не стали делать большой нос — просто привлекли внимание к этой части лица, прикрепив к миленькому носику актрисы прозрачный бликующий от софитов пластик.
— То, что мне доверили главную мужскую роль, — говорит актриса Чжу Яньманзи, — это для Китая не эксперимент, а традиция. В пекинской опере мужчины играют женские роли. А кроме того, если говорить о нашей трактовке образа Сирано, то здесь мы с Дин Итэном привязываемся скорее не к полу героя, а к его энергии, его ауре, что ли. Сирано такой пластичный, такой эмоциональный, он прекрасен, хотя не соответствует канонам красоты. Именно поэтому мы не показываем его нос, а раскрываем ту красоту и романтизм, которые живут в нем и благодаря которым Сирано так прекрасен и так западает в сердца зрителей.
А актёра Чжао Сяосю (Кристиан де Невильет) режиссёр заставил выкрасить волосы в зелёный цвет — оказывается, так он обыграл устойчивое выражение, бытующее в Китае: «надеть зеленую шапку», то есть изменить. Российской публике намёк не столь ясен, но зрители в КНР считали его на раз.
— Вообще наш спектакль — это живое, не застывшее явление, — рассказал Чжао Сяосю. — В нём всегда что-то меняется, мы пробуем новое каждый раз, когда играем его. И это мне очень нравится, ведь постановка — наше общее с режиссёром творчество. Мой Кристин (для китайской постановки имя героя сократили) сегодня один, а завтра немного другой. И вообще он немного не такой, каким его изобразил Ростан.
Постановку «Сирано де Бержерак» в столь непривычной версии (с персонажами на ходулях, на роликах, с китайским колоритом и многим другим) зрители Владивостока встретили радушно и искренне: смеялись там, где это нужно, замирали, сочувствуя влюблённому и вынужденному таить свои чувства Сирано; любовались прелестной Роксаной. И долго аплодировали после спектакля. Где еще сочетание Азии и Европы воспримут так же естественно, как в городе, который стоит на границе этих двух миров? Ребёнку Востока и Запада тут самое место.
Напомним, что организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля – международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова при участии Государственного театра наций и при поддержке Министерства культуры России и Правительства Приморского края
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