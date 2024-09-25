«А что у него с носом?»: ребёнка от брака Востока и Запада показали Владивостоку

Постановку «Сирано де Бержерак» в столь непривычной версии (с персонажами на ходулях, на роликах, с китайским колоритом и многим другим) зрители Владивостока встретили радушно и искренне: смеялись там, где это нужно, замирали, сочувствуя влюблённому и вынужденному таить свои чувства Сирано; любовались прелестной Роксаной. И долго аплодировали после спектакля. Где еще сочетание Азии и Европы воспримут так же естественно, как в городе, который стоит на границе этих двух миров? Ребёнку Востока и Запада тут самое место.