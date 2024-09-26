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Posted 26 сентября, 00:14

Published 26 сентября, 00:14

Modified 26 сентября, 00:16

Updated 26 сентября, 00:16

Коллективная выставка «Осенняя» работает в Приморском отделении Союза художников

Что такое осень? Это тыквы: бахчевые культуры украсили выставку во Владивостоке

26 сентября 2024, 00:14
Фото: vostokmedia.com

Коллективная выставка «Осенняя» работает в Приморском отделении Союза художников

Сюжет
Тихоокеанский театральный фестиваль
Обильным урожаем, щедрым сентябрьским солнцем, легкой грустью октября и ноябрьским ожиданием зимы наполнены залы Приморского отделения Союза художников России. Здесь проходит традиционная коллективная выставка «Осенняя» (12+).

Четыре зала вместили 130 произведений от более чем ста авторов со всего Приморского края. Это и живопись, и керамика, и гобелен, и графика, и скульптура — традиционно коллективные выставки от СХ радуют зрителей разнообразием во всех смыслах.

Вот и по тематике работы, представленные на «Осенней», очень разные. Осень здесь может воплощаться то буквально — в полных красок пейзажах или шикарных натюрмортах (где часто главной героиней становится тыква), то скорее подразумеваться, напоминая о себе.

Фото: vostokmedia.com
— Тема выставки посвящена осени не только как времени года, но и как символу завершения цикла, подведения итогов, размышлений о пройденном пути и о тех изменениях, которые происходят как в природе, так и в жизни человека, — рассказал председатель Приморского отделения Союза художников РФ Илья Бутусов. — Художники приглашают зрителей задуматься о процессе созидания и трансформации, об опыте и открытиях, которые оставляют свой след.
Фото: vostokmedia.com

На выставке — много новых имён, причём работы, представленные молодыми художниками, цепляют зрителя, запоминаются. И конечно, традиционно радуют мэтры приморской живописи — Валерий Шапранов, Лидия Козьмина, Евгений и Оксана Осиповы, Юрий Аксёнов, Сергей Горбачёв, Игорь Обухов и другие.

Фото: vostokmedia.com

Осень в залах Приморского отделения СХ РФ — добрая, раздумчивая и тихая. Она посылает прощальный привет от лета и настраивает на зимний лад. Ну что ж, переживём грядущую зиму, а там и снова лето!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о выставке необычных экспонатов в Приморской краевой картинной галерее.

Руками — трогать: Приморская картинная галерея пополнила коллекцию тактильных модулей
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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский край#Тихоокеанский театральный фестиваль
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