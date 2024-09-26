Что такое осень? Это тыквы: бахчевые культуры украсили выставку во Владивостоке

Posted 26 сентября, 00:14
Published 26 сентября, 00:14
Modified 26 сентября, 00:16
Updated 26 сентября, 00:16
Четыре зала вместили 130 произведений от более чем ста авторов со всего Приморского края. Это и живопись, и керамика, и гобелен, и графика, и скульптура — традиционно коллективные выставки от СХ радуют зрителей разнообразием во всех смыслах.
Вот и по тематике работы, представленные на «Осенней», очень разные. Осень здесь может воплощаться то буквально — в полных красок пейзажах или шикарных натюрмортах (где часто главной героиней становится тыква), то скорее подразумеваться, напоминая о себе.
— Тема выставки посвящена осени не только как времени года, но и как символу завершения цикла, подведения итогов, размышлений о пройденном пути и о тех изменениях, которые происходят как в природе, так и в жизни человека, — рассказал председатель Приморского отделения Союза художников РФ Илья Бутусов. — Художники приглашают зрителей задуматься о процессе созидания и трансформации, об опыте и открытиях, которые оставляют свой след.
На выставке — много новых имён, причём работы, представленные молодыми художниками, цепляют зрителя, запоминаются. И конечно, традиционно радуют мэтры приморской живописи — Валерий Шапранов, Лидия Козьмина, Евгений и Оксана Осиповы, Юрий Аксёнов, Сергей Горбачёв, Игорь Обухов и другие.
Осень в залах Приморского отделения СХ РФ — добрая, раздумчивая и тихая. Она посылает прощальный привет от лета и настраивает на зимний лад. Ну что ж, переживём грядущую зиму, а там и снова лето!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о выставке необычных экспонатов в Приморской краевой картинной галерее.