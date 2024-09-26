Иеродиакон Иннокентий объясняет важность освящения нового храма во Владивостоке

Posted 26 сентября, 09:43
Published 26 сентября, 09:43
Modified 26 сентября, 09:45
Updated 26 сентября, 09:45
29 сентября 2024 года станет историческим днем для Владивостока и Приморского края. В этот день будет торжественно освящен главный храм Приморья — Спасо-Преображенский собор. Чин Великого освящения возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, а в церемонии примут участие шесть дальневосточных архиереев и духовенства Приморской митрополии. Это событие станет важной вехой в духовном развитии региона.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Великое освящение Спасо-Преображенского собора станет ярким символом духовного возрождения региона. В 08:45 начнется торжественное богослужение, включающее крестный ход вокруг собора, после чего будет совершена праздничная Божественная литургия.
Иеродиакон Иннокентий (Федоров), Читинская епархия, отметил, что освящение Спасо-Преображенского собора — это событие огромной значимости не только для Владивостока, но и для всего Дальнего Востока.
«Дальний Восток осваивался очень медленно. Только около 400 лет назад началось его освоение, а спустя еще 200 лет начали образовываться епархии и строиться храмы», — рассказывает иеродиакон Иннокентий. «Однако 70 лет советской власти причинили огромный ущерб духовному развитию региона. Храмы были разрушены, а духовная жизнь практически сведена на нет.»
Тем не менее, иеродиакон Иннокентий подчеркивает, что сейчас мы наблюдаем настоящий расцвет:
«Строятся храмы, большие соборы, которые являются свидетелями духовного развития. Освящение Спасо-Преображенского собора является важным событием не только для Верийского края, но и всей страны»
Спасо-Преображенский собор будет не только кафедральным, но и главным храмом всего Дальнего Востока. По мнению иеродиакона Иннокентия, выбор Владивостока для постройки столь значимого храма имеет глубокий символизм.
«Живя в Чите, я наблюдал за развитием таких городов, как Хабаровск и Владивосток. В Чите, например, уже 20 лет как был освящен кафедральный собор. Эти храмы становятся центрами духовной жизни и могут вместить большое количество прихожан, что особенно важно для крупных городов», — говорит он.
Иннокентий также отмечает, что 2024 год станет не менее важным для Владивостока, поскольку это год 125-летия епархии.
«В такой важный юбилей освящение главного кафедрального храма является особенно значимым. Жители Читы душой будут с Владивостоком в эти дни, несмотря на то, что к нам такое событие пришло на 20 лет раньше», — подчеркнул он.
Освящение Спасо-Преображенского собора станет только началом насыщенной программы мероприятий. В этот же день состоится торжественное открытие Духовно-просветительского центра «Преображение», расположенного в стилобатной части собора. В центре разместят крестильный храм, музей Приморской митрополии, зал церковных собраний, приемную главы митрополии, зал заседаний епархиального совета и соборную трапезную. Также в будущем планируется открыть православное кафе для прихожан, горожан и гостей города.
События вроде освящения Спасо-Преображенского собора важны и значимы для духовного и культурного развития не только конкретного региона, но и всей страны.
«Храмы — это украшение нашей Родины, духовные маяки, сохраняющие нравственные ценности и объединяющие людей», — заключил иеродиакон Иннокентий.
Иеродиакон Иннокентий приглашает всех верующих Приморья посетить освящение Спасс-Преображенского собора. Также он пожелал здоровья и духовного процветания жителям Дальнего Востока и выразил надежду, что такие торжества продолжат поддерживать народ в трудные времена.
Освящение Спасо-Преображенского собора станет не только важным религиозным, но и культурным событием, подчеркивающим единство и духовную мощь российского народа.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что Митрополит Крутицкий и Коломенский освятит Спасо-Преображенский собор.