Иеродиакон Иннокентий объясняет важность освящения нового храма во Владивостоке

29 сентября 2024 года станет историческим днем для Владивостока и Приморского края. В этот день будет торжественно освящен главный храм Приморья — Спасо-Преображенский собор. Чин Великого освящения возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, а в церемонии примут участие шесть дальневосточных архиереев и духовенства Приморской митрополии. Это событие станет важной вехой в духовном развитии региона.