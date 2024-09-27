Для всех на площади бесплатно: масштабный концерт состоится во Владивостоке

В пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра сообщили: общедоступный концерт (0+) с участием оперной труппы, Хора и Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением главного дирижёра Павла Смелкова пройдёт на площади Борцов за власть советов на Дальнем Востоке и будет посвящён сразу двум событиям: Великому освящению Спасо-Преображенского собора и юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Напомним, в 2024 году отмечается 225-летие со дня рождения солнца русской поэзии.