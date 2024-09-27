Для всех на площади бесплатно: масштабный концерт состоится во Владивостоке

Posted 26 сентября, 23:44
Published 26 сентября, 23:44
Modified 26 сентября, 23:50
Updated 26 сентября, 23:50
В пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра сообщили: общедоступный концерт (0+) с участием оперной труппы, Хора и Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением главного дирижёра Павла Смелкова пройдёт на площади Борцов за власть советов на Дальнем Востоке и будет посвящён сразу двум событиям: Великому освящению Спасо-Преображенского собора и юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Напомним, в 2024 году отмечается 225-летие со дня рождения солнца русской поэзии.
Начало концерта в 16 часов, вход свободный.
— В программе выступления — исполнение кантаты «Новый храм» (0+), — рассказали в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра. — Она написана в 2023 году композитором Александром Смелковым специально к открытию Спасо-Преображенского собора и впервые прозвучала во Владивостоке осенью прошлого года, и тоже на центральной площади.
Также собравшиеся на концерт услышат сцену коронации из оперы «Борис Годунов» (12+) Модеста Мусоргского и ариозо «Пророк» (6+) Николая Римского-Корсакова, написанные на сюжеты и слова Пушкина. Кроме того, прозвучат увертюра «1812 год» (0+) Петра Чайковского и великое духовное произведение «Всенощное бдение» (0+) Сергея Рахманинова.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о поучительной премьере на сцене нашей Мариинки.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))