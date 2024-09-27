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Posted 27 сентября, 05:00

Published 27 сентября, 05:00

Modified 27 сентября, 05:02

Updated 27 сентября, 05:02

Какие улицы перекроют во Владивостоке и на какое время?

Из-за международного мероприятия во Владивостоке ограничат движение: где и насколько

27 сентября 2024, 05:00
Фото: vostokmedia.com

Какие улицы перекроют во Владивостоке и на какое время?

Сюжет
Ограничение движения
Завтра, 28 сентября, во Владивостоке состоится масштабный забег спортсменов из разных стран. Ради безопасности участников события перекроют некоторые улицы. Когда и где автомобилисты не смогут проехать? — узнаете в материале.

По причине проведения международного марафона «Мосты Владивостока» (18+), который состоится в субботу, 28 сентября, движение автомобилей на некоторых участках будет ограничено:

07:50 до 08:10 — Русский мост: от пересечения с улицей Бархатной до въездного кольца на Русский остров (только левая встречная полоса движения).

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

07:30 до 10:32 — Университетский проспект: от пересечения с улицей Академика Касьянова до пересечения с улицей Кронштадтская.

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

07:30 до 11:26 — Университетский проспект: от въезда на о. Русский до пересечения с улицей Академика Касьянова.

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

07:30 до 12:00 — Русский мост: от въезда на о. Русский до дорожной развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Коммунаров.

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

09:00 до 12:30 - Улица Коммунаров: от развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Коммунаров до пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев.

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

09:00 до 12:39 — Улица Героев-Тихоокеанцев: от пересечения с улицей Коммунаров до съезда на улицу Окатовая.

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

09:00 до 12:52 - Улица Олега Кошевого: от улицы Окатовая до пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой.

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

09:00 до 13:13 — Золотой мост: от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховая до заезда на Золотой мост.

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

09:00 до 13:18 — Улица Всеволода Сибирцева: от съезда с Золотого моста до пересечения с улицей Пушкинская в районе дома №33.

09:00 до 13:20 — С улицы Пушкинская на улицу Светланская: от дома №33 по улице Пушкинская до пересечения с улицей Светланская в районе дома №83а.

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

09:00 до 13:22 — Улица Светланская: от пересечения с улицей Капитана Шефнера до пересечения со Светланским переулком.

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

08:00 до 13:30 — Улица Светланская: от пересечения со Светланским переулком до дома №35 по улице Светланская.

07:30 до 13:50 — Улица Светланская: от дома №35 по улице Светланская до пересечения с Океанским проспектом.

Фото: 2ГИС. пресс-служба администрации Владивостока

Объезд будет осуществляться по улицам Борисенко, Фадеева, Коммунаров, Вилкова, Окатовой, Запорожской, Харьковской, Калинина, Черемуховой, Гульбиновича, Терешковой, Надибаидзе, Фастовской, Светланской, Всеволода Сибирцева, Суханова, Володарского, Пушкинской, Баневура, Семеновской и Океанскому проспекту.

#Новости#Общество#Владивосток#Ограничение движения#Марафон#Приморский край#Объезд#Улицы
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