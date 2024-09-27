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Posted 27 сентября, 04:12

Published 27 сентября, 04:12

Modified 27 сентября, 04:14

Updated 27 сентября, 04:14

Автобусы изменят маршруты во время проведения марафона «Мосты Владивостока» (18+)

Автобусы изменят маршруты во время проведения марафона «Мосты Владивостока» (18+)

27 сентября 2024, 04:12
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Общественный транспорт
28 сентября во Владивостоке пройдет марафон «Мосты Владивостока» (18+), — спортсмены пробегутся по именитым мостовым сооружениям столицы Приморья, после чего финишируют на центральной площади. Масштабное мероприятие не обойдется без ограничений.

В ближайшую субботу, 28 сентября, в краевой столице пройдет марафон «Мосты Владивостока». В связи с проведением мероприятия схема движения будет изменена с 7:30 до 14:30. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города. Также изменения коснутся работы общественного транспорта.

Во время марафона общественный транспорт будет работать следующим образом:

  • Маршруты № 1, 15, 63, 77: перевозки будут осуществляться до остановки «Фуникулер» до возобновления движения.
  • Маршруты № 22, 29, 29К, 62, 66, 74, 75, 76, 79, 90: перевозки не будут осуществляться до возобновления движения.
  • Маршруты № 49, 66: будут работать до остановки «Авангард» до возобновления движения.
  • Маршруты № 54, 54А: будут курсировать по маршруту «Луговая — Баляева — 1-я Речка — Площадь Борцов Революции — 1-я Речка — Баляева — Луговая».
  • Маршруты № 98Д, 98Ц: будут следовать по маршруту «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Снеговая Падь — Луговая».
  • Маршрут № 55: будет осуществлять движение от остановки «Третья Рабочая» до «Площади Борцов Революции», а в обратном направлении — от «Диомида» до «Луговой».
  • Маршрут № 24: будет работать по маршруту «Фанзавод — Площадь Борцов Революции — Фанзавод».
  • Маршрут № 13: будет курсировать до остановки «Авангард».
  • Маршруты № 4, 82: будут двигаться до Окатовой, далее по Вилкова и установленному маршруту.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что какие улицы будут перекрыты на время международного марафона «Мосты Владивостока.

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#Новости#Владивосток#Общественный транспорт#Транспорт#Марафон#Приморский край
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