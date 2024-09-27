Автобусы изменят маршруты во время проведения марафона «Мосты Владивостока» (18+)

В ближайшую субботу, 28 сентября, в краевой столице пройдет марафон «Мосты Владивостока». В связи с проведением мероприятия схема движения будет изменена с 7:30 до 14:30. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города. Также изменения коснутся работы общественного транспорта.