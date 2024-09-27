Объем перевозок грузов на Восток планируется увеличить

Эксперт отметил, что завершение строительства второго этапа Восточного полигона к 2025 году позволит увеличить его провозную способность до 180 млн тонн в год, создав профицит в 28 млн тонн, относительно планируемых объемов через контрольное сечение за 2024 год. Эти дополнительные объемы можно будет использовать для перевозки как угля, так и других грузов при условии сохранения текущей провозной способности железной дороги и эффективного использования инновационного подвижного состава.