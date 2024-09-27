Объем перевозок грузов на Восток планируется увеличить

Posted 27 сентября, 06:08
Published 27 сентября, 06:08
Modified 30 сентября, 00:28
Updated 30 сентября, 00:28
В следующем году возможно дополнительно перевезти 28 млн тонн различных грузов благодаря увеличению провозной способности Восточного полигона. Об этом заявил заместитель начальника управления по железнодорожным проектам ООО «Универсальная логистика» Евгений Большой на XII Международной конференции «Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов», которая состоялась 25 сентября на площадке MaxConference при участии представителей ведущих транспортно-логистических компаний.
Эксперт отметил, что завершение строительства второго этапа Восточного полигона к 2025 году позволит увеличить его провозную способность до 180 млн тонн в год, создав профицит в 28 млн тонн, относительно планируемых объемов через контрольное сечение за 2024 год. Эти дополнительные объемы можно будет использовать для перевозки как угля, так и других грузов при условии сохранения текущей провозной способности железной дороги и эффективного использования инновационного подвижного состава.
«Мы проанализировали эти объемы и предлагаем из 28 миллионов тонн 10 отдать под угольную промышленность, и почти 18 миллионов тонн — под остальные грузы. Таким образом, мы просим для угольной отрасли только 36% от общего объема прироста пропускной способности. Как мы видим это распределение: 5 миллионов тонн упадет на Кемеровскую область, на Кузбасс, что приблизит исполнение грузоперевозок к цифрам, приведенным в поручении Президента. Остальные объемы необходимо пропорционально поделить между другими регионами в соответствии с их ретроспективными данными о перевозках», — сообщил Евгений Большой.
Он акцентировал внимание на необходимости использования существующих возможностей по увеличению провозной способности железнодорожной инфраструктуры. Например, метод транспортировки контейнеров в полувагонах уже доказал свою эффективность на Дальнем Востоке, позволив перевезти порядка 10 миллионов тонн грузов. Это один из удачных примеров кросс-функционального взаимодействия.
«Продолжение программы по перевозке контейнеров в полувагонах с сохранением скидок на тарифы реализует возможность сэкономить 2,3 млрд рублей и дополнительно перевезти 10 млн тонн грузов по итогам 2024 года. Но для того, чтобы система работала эффективно, необходимо обеспечить контроль за движением таких поездов, чтобы они двигались с установленной скоростью и беспрепятственно возвращались на места погрузки, исполняя сервисные контракты», — подчеркнул он.
Также Евгений Большой отметил положительную работу железнодорожников по оптимизации погрузки контейнеров в полувагоны. Например, усовершенствование этого процесса ускорило погрузку на 30%. Значительно сократилось время на подготовку вагонов под погрузку контейнеров.
В конце своего выступления он подчеркнул, что для достижения синергетического эффекта требуются согласованные действия по обеспечению тяговых ресурсов, диспетчерскому контролю и оптимизации процессов. Кроме того, необходима разработка долгосрочных алгоритмов учета обеспеченности подвижным составом, чтобы избежать дисбаланса между мощностями сервисных компаний и заявками Перевозчика.
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